Sfânta Maria Mare 2026: Ce este bine să faci pe 15 august și ce tradiții țin românii cu sfințenie. Urezi sau nu „La mulți ani”?

Foto Andrei Itu DC News / Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula

Pe 15 august 2026, Sfânta Maria Mare cade într-o zi de sâmbătă. Pentru milioane de români, această dată înseamnă mers la biserică, rugăciune, pomenirea celor dragi care au murit și împărțirea alimentelor către oameni aflați în nevoie.

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin și este cunoscută în popor sub numele de Sfânta Maria Mare. Ziua are însă și multe tradiții populare, unele păstrate de generații întregi, de la sfințirea strugurilor și prunelor până la credințe legate de căsătorie, sănătate și venirea toamnei.

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Adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare a speranței

Sărbătoarea de pe 15 august nu este privită în tradiția creștină doar ca un moment al despărțirii. Pentru credincioși, ea vorbește despre mutarea Maicii Domnului la viața veșnică și despre reîntâlnirea cu Fiul său.

Adormirea Maicii Domnului se numără printre cele mai vechi sărbători dedicate Fecioarei Maria. Cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat puternic începând cu secolul al V-lea, după Sinodul al III lea Ecumenic de la Efes, din anul 431, când Fecioara Maria a fost proclamată oficial Născătoare de Dumnezeu.

Potrivit tradiției creștine, Maica Domnului și-a simțit apropierea sfârșitului și i-a chemat pe apostoli, răspândiți în diferite locuri pentru propovăduirea Evangheliei.

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Ce alimente se duc la biserică de Adormirea Maicii Domnului

În dimineața zilei de 15 august, în multe biserici au loc slujbe și hramuri. Credincioșii duc bucate pentru a fi sfințite și apoi împărțite, în memoria celor adormiți.

Tradiția păstrează în prim-plan fructele acestei perioade. Strugurii și prunele se numără printre alimentele aduse cel mai des la biserică. În funcție de zonă și de obiceiurile fiecărei comunități, oamenii mai pot pregăti colivă, colaci, pâine, plăcinte sau alte preparate.

Ce obiceiuri și tradiții se păstrează pe 15 august

Pentru mulți români, ziua începe cu participarea la slujbă. Oamenii aprind lumânări, se roagă și duc alimente pentru a fi împărțite. În multe biserici și mănăstiri, în seara de 14 august se cântă Prohodul Maicii Domnului. Sărbătoarea este numită popular și „Paștele din miezul verii”.

Tot în această perioadă, după încheierea postului, încep în multe comunități nunțile religioase, botezurile, târgurile și petrecerile.

Folclorul românesc păstrează și tradiții legate de ziua de 15 august. În unele comunități, femeile însărcinate se roagă Maicii Domnului pentru o sarcină ușoară și pentru sănătatea copilului. Există și tradiția potrivit căreia fetele care își doresc să se căsătorească spală icoana Fecioarei Maria cu apă în care au pus busuioc, în speranța că își vor întâlni alesul.

Alte superstiții spun că, pe 15 august, oamenii nu ar trebui să își tundă părul sau să se scalde în ape curgătoare. În satele transilvănene s-a păstrat și credința că trandafirii care înfloresc de Sfânta Maria Mare anunță o toamnă lungă și călduroasă.

Aceste practici aparțin tradiției populare și folclorului. Ele nu reprezintă reguli stabilite de Biserică.

Ce înseamnă perioada „Între Sântămării”

După 15 august începe perioada cunoscută în popor drept „Între Sântămării”. Ea durează până la 8 septembrie, când creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică.

În tradiția populară, această perioadă este legată de începutul muncilor de toamnă, de pregătirea semănăturilor și de culegerea roadelor.

Pentru multe familii, cele două sărbători marchează și trecerea dintre anotimpuri. Pe 15 august, oamenii încă duc la biserică struguri și prune. Pe 8 septembrie, calendarul popular vorbește deja despre începutul unei noi etape a anului agricol.

Este sau nu corect să spui „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare

Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări legate de ziua de 15 august. Unii români, mai ales în anumite zone ale Moldovei, au păstrat ideea că Sfânta Maria Mare este o zi dedicată exclusiv pomenirii celor morți și că urările pentru cei vii ar trebui făcute pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică.

Biserica Ortodoxă nu consideră însă greșită urarea „La mulți ani” pe 15 august.

În 2026, aproximativ 2,2 milioane de români poartă nume legate de Maria, dintre care aproximativ 1,8 milioane sunt femei. Printre numele sărbătorite se află Maria, Mariana, Marian, Marin, Marinela, Anamaria, Mioara, Mia sau Mărioara.