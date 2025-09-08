Cea mai frumoasă urare de Sfânta Maria - 8 septembrie. Minune pentru cei care nu pot avea copii

Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie. Sfinţii Ioachim şi Ana, părinţii Sfintei Fecioare Maria, erau înaintați în vârstă și nu putea avea copii. Însă, ei s-au rugat Lui Dumnezeu cu multă tărie pentru a avea un copil, iar Arhanghelul Gavriil le-a vestit că rugăciunea lor a fost ascultată. Astfel, Dumnezeu le-a oferit cel mai de preț dar, un prunc, ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria.

Aproape 2,6 milioane de români își sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria Mică (Nașterea Maicii Domnului), purtând nume ca Maria, Marian și derivatele acestora.

Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie. Cea mai frumoasă urare

”Cea mai frumoasă urare care se poate face celor care îi poartă numele este să îi urmeze pilda, trăind ca fii ai Maicii Domnului. Și, mai ales, să urmăm cu toții îndemnul ei rostit la nunta din Cana Galileii: ”Faceți orice vă va spune El” ( Ioan 2, 5 ). Aceasta este singura poruncă dată nouă de Preacurata Fecioară Maria: Să facem tot ceea ce ne-a spus Fiul ei!” a spus părintele Vasile Istrate, pentru DC News.

Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie. Din sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului putem lua aminte la câteva lucruri foarte importante.

"Acolo unde oamenii cred că nu se mai poate face nimic..."

"Acolo unde oamenii cred că nu se mai poate face nimic, Dumnezeu poate face orice, dacă omul se roagă cu credință și împlinește poruncile Lui Dumnezeu. Maica Domnului a venit ca rod al rugăciunii părinților ei. Copiii trebuie să fie rodul rugăciunii părinților lor. În acest fel, ei vor fi un dar de Sus și vor fi pururea binecuvântați de Dumnezeu.

Copiii trebuie închinați de mici Lui Dumnezeu, prin Botez. Odată botezați, ei trebuie crescuți ca pentru Dumnezeu. Câți dintre noi naștem copii cu gândul ca ei să slujească Lui Dumnezeu? Dacă vom face aceasta vom avea copii sănătoși și ascultători, iar Biserica va avea slujitori vrednici și dedicați misiunii încredințate ei de către Domnul Hristos".

Ce să facă familiile tinere care nu pot avea copii

"În vechime, a nu avea copii era considerat un lucru de ocară. Din păcate astăzi a avea mulți copii este considerat un lucru rușinos și vrednic de dispreț. Această mentalitate egoistă are urmări grave în societatea contemporană. Familiile tinere care nu pot avea copii, trebuie să se roage stăruitor Lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Acolo unde știința nu poate face nimic, harul Lui Dumnezeu izvorât din credință și rugăciune curată, poate face minuni", a concluzionat părintele Vasile Istrate.

Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie. Tradiții populare

Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie. La sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului nu se fac treburi gospodăreşti, repectiv nu se spală rufe, nu se face curăţenie în casă.

În popor se afirmă că în această zi vor fi ascultate mai ales rugăciunile femeilor ce vor să aibă copii, ale celor însărcinate, dar și a celor care vor să se căsătorească, pentru a-și găsi perechea potrivită.

Tot în această zi, credincioşii aprind candele la Icoana Fecioarei Maria şi împart din fructele toamnei, struguri și prune, pentru sufletele celor morți.

În unele regiuni, se crede că vremea se strică după Sfânta Maria Mică. Vara se încheie, păsările călătoare își iau zborul către locuri mai calde, iar insectele se ascund în pământ.

Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în biserică (21 noiembrie), Buna Vestire (25 martie) și Adormirea Maicii Domnului (15 august) sunt cele patru mari sărbători dedicate Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

