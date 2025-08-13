Primele imagini cu evenimentele de la Mănăstirea Nicula. Vindecări miraculoase după atingerea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului

Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului - 15 august are o însemnătate și profunzime aparte la Mănăstirea Nicula. Străveche vatră de cultură și credință și unul dintre cele mai importante centre spirituale din Transilvania, România, Mănăstirea este în aceste zile un loc de pelerinaj pentru zeci de mii de credincioși din toate colțurile țării și din diaspora.

Mănăstirea, cu hramul Adormirii Maicii Domnului, este renumită și pentru Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ale cărei minuni cunoscute le găsiți mai jos în articol.

Pelerini din toate colțurile țării au ajuns deja la Mănăstirea Nicula și să se închine la icoană. De asemenea, slujbele speciale dedicate hramului au început de marți 12 august.

De asemenea, marele praznic împărătesc al Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august 2025 va fi precedat de tradiționalul pelerinaj ”La Nicula colo-n deal”, de joi, 14 august 2025, care aduce aminte de anul 1699, atunci când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat timp de trei săptămâni, în contextul vremurilor tulburi și a prigoanelor care aveau să se abată peste țară.

Procesiune din Gherla până la Mănăstirea Nicula, joi

”Procesiunea va începe joi, 14 august, de la ora 11.00, de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al orașului Gherla și va continua pe jos până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Procesiunea va fi condusă de către IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, însoțit de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei.

De la ora 18.00, pe altarul de vară al Mănăstirii va fi săvârșită slujba Vecerniei Mari și a Litiei, iar de la ora 22.00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică și va fi săvârșită Slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului. Toate aceste slujbe de priveghere vor culmina cu procesiunea icoanei, la miezul nopții.

Vineri, 15 august, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului

În ziua praznicului, vineri, 15 august 2025, de la ora 9.00, tot pe altarul de vară, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti pelerinilor un cuvânt de învățătură.

Pe toată perioada prezenței lor la Mănăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într-o grădină a Maicii Domnului”, notează Mănăstirea într-un comunicat.

Vindecări minunate consemnate în documente la Icoana Maicii Domnului de la Nicula

Mai multe minuni și vindecări miraculoase au fost scrise în documente. De exemplu, la începutul secolului al XIX–lea este consemnată vindecarea unui băiat, în vârstă de 6 ani, al unui om cu numele Janoş Thoraczkai, care a fost lovit de un cal. Când toate încercările doctorilor s-au dovedit zadarnice, părinţii au rămas doar cu credinţa şi nădejdea în ajutorul Maicii Domnului. Copilul s-a vindecat. Părinţii au adus lacrimi mulţumire. Totodată, însuşi fiul contelui Sigismund Korniş a fost vindecat prin milostivirea Maicii Domnului.

Vindecarea unui copil bolnav de epilepsie

O altă vindecare s-a întâmplat și cu soţia căpitanului Lorincz Barri, comandantul garnizoanei din Cluj, pe nume Cristina. După afirmațiile doctorilor, aceasta urma ca la scurtă vreme să îşi piardă vederea. Cu credinţă că Maica Domnului nu o va lăsa, ea s-a rugat lipindu-şi ochii de icoană... și s-a vindecat!

De asemenea, soţia căpitanului Garnizoanei din Gherla a reușit vindecarea fiului ei bolnav de epilepsie. Soţia unui alt căpitan pe nume Horn, care se afla în cantonament la garnizoana din Cluj, avea tumori interne și nu putea să înghită nimic. Se afla într-un mare pericol de moarte prin sufocare. Atunci s-a îndreptat cu rugăciuni și lacrimi fierbinți către Maica Domnului, fie să îşi recapete sănătatea tămăduindu-se, fie să se bucure de o moarte lipsită de durere. Prima rugăciune i-a fost ascultată și a fost vindecată.

Băiatul vindecat de o boală gravă la picioare

Un băieţel armean de 10 ani din Gherla, cu numele Cristofor, avea o boală gravă la picioare. Nu putea deloc să se sprijine pe ele şi să umble. Într-o noapte, mama lui a visat că ar fi bine să ţină ajun nouă sâmbete pentru însănătoșirea copilului ei și, ulterior, să îl ducă la Mănăstirea Nicula. Aceasta l-a atins de Icoana Maicii Domnului și băieţelul s-a vindecat imediat. A ieșit pe picioarele sale din biserică, întorcându-se pe jos acasă.

În anul 1904, un bolnav din zona Sibiului, care a stat aproape şapte ani la pat, a fost adus la Mănăstirea Nicula. Fiind foarte slab, doar piele şi os, nu mai putea nici să vorbească. I s-a făcut Taina Sfântului Maslu în biserică, în faţa sfintei Icoane a Maicii Domnului. Spre uimirea tuturor, la sfârşitul Sfântului Maslu, ar fi spus cuvintele: ,,Binecuvântaţi, părinţi cinstiţi şi mă iertaţi pe mine păcătosul’’! Vedeți mai multe detalii aici și despre originea numelui Nicula!

