De ce a interzis Olanda rasele de pisici Scottish Folds și Sphynx. Amenzi de 1500 de euro

De la 1 ianuarie 2026, Olanda a interzis creșterea, vânzarea și importul a două rase de pisici, respectiv Scottish Folds și Sphynx.

Scottish Folds, de ce este interzisă în Olanda

Cele două rase au probleme grave de sănătate. La Scottish Folds, vorbim, în special, de osteocondrodisplazie, cauzată de gena care-i face urechile pliate. Aceasta afectează cartilajul și provoacă dureri cronice și artrită. Interdicția vine tocmai pentru a preveni suferința. Cei care au deja această rasă o pot crește în continuare, dar fără a o reproduce.

Guvernul olandez nu mai vrea promovarea animalelor drăguțe. Vrea animale sănătoase mai degrabă decât frumoase, dar cu tendința de a se îmbolnăvi și a trăi în suferință.

Osteocondrodisplazie, gena care cauzează urechile pliate, afectează și cartilajul altor articulații, ducând la afecțiuni dureroase la nivelul urechilor, picioarelor și cozii.

Rasa de pisici Sphynx, de ce este interzisă în Olanda

În cazul rasei de pisici Sphynx, acestea nu au blană, ceea ce le îngreunează reglarea temperaturii corpului. Sunt predispuși la probleme ale pielii, infecții și stres din cauza absenței mustăților și a firelor de păr tactile. Urechile lor sunt, de asemenea, mai vulnerabile, ceea ce crește riscul de infecții. În plus, pielea lor este sensibilă la lumina soarelui, crescând riscul de cancer de piele.

Proprietarii de pisici Scottish Folds și Sphynx sunt obligați să le microcipeze și să nu le reproducă. Cei care încalcă interdicția vor fi amendați cu 1500 de euro.