Compas: Atelier aplicat despre comunicare media și tehnici de producție TV

În cadrul întâlnirii, am discutat și exersat concepte esențiale din două zone importante: producția video și comunicarea în relații publice.



Partea de producție video – încadraturi și dinamica camerei



Studenții au analizat și aplicat tipuri clasice de încadraturi utilizate în televiziune și film:



• plan detaliu

• prim plan

• plan mediu

• plan american

• plan general

• plan ansamblu



De asemenea, s-a discutat despre unghiul camerei și mișcările acesteia, precum:



• plonjon

• raccourci

• panoramare (stânga–dreapta / sus–jos)

• utilizarea transfocatorului (zoom)



Partea de comunicare media – materiale de suport pentru presă



Studenții au analizat instrumente esențiale folosite în relația cu presa:



• Factsheet (fișă cu date profesionale) – document scurt, cu informații esențiale despre un subiect sau eveniment

• Q&A pentru media – set de întrebări și răspunsuri care pregătește purtătorul de cuvânt pentru interacțiunea cu jurnaliștii

• Structura unui discurs eficient – cârligul de început, mesajele cheie și concluzia cu apel la acțiune



Exercițiul practic al studenților



Studenții au avut de realizat o fișă de tip factsheet, pornind de la un interviu urmărit în studioul DCNews sau de la o știre actuală, selectând:



• date relevante

• cifre și statistici

• contextul subiectului

• informațiile esențiale pentru presă



Un pas important pentru a înțelege cum teoria devine practică în jurnalism, televiziune și relații publice.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"