Compas: Atelier aplicat despre comunicare media și tehnici de producție TV
Data publicării: 18:54 27 Feb 2026

Compas: Atelier aplicat despre comunicare media și tehnici de producție TV
Autor: Editor Team

studenți studenți

Astăzi, alături de Val Vîlcu, Bogdan Bolojan și Adrian Ioniță, experți în stagii de practică, studenții Universității Titu Maiorescu au participat la un atelier aplicat despre comunicare media și tehnici de producție TV.

În cadrul întâlnirii, am discutat și exersat concepte esențiale din două zone importante: producția video și comunicarea în relații publice.


Partea de producție video – încadraturi și dinamica camerei


Studenții au analizat și aplicat tipuri clasice de încadraturi utilizate în televiziune și film:


• plan detaliu
• prim plan
• plan mediu
• plan american
• plan general
• plan ansamblu


De asemenea, s-a discutat despre unghiul camerei și mișcările acesteia, precum:


• plonjon
• raccourci
• panoramare (stânga–dreapta / sus–jos)
• utilizarea transfocatorului (zoom)


Partea de comunicare media – materiale de suport pentru presă


Studenții au analizat instrumente esențiale folosite în relația cu presa:


• Factsheet (fișă cu date profesionale) – document scurt, cu informații esențiale despre un subiect sau eveniment
• Q&A pentru media – set de întrebări și răspunsuri care pregătește purtătorul de cuvânt pentru interacțiunea cu jurnaliștii
• Structura unui discurs eficient – cârligul de început, mesajele cheie și concluzia cu apel la acțiune


Exercițiul practic al studenților


Studenții au avut de realizat o fișă de tip factsheet, pornind de la un interviu urmărit în studioul DCNews sau de la o știre actuală, selectând:


• date relevante
• cifre și statistici
• contextul subiectului
• informațiile esențiale pentru presă


Un pas important pentru a înțelege cum teoria devine practică în jurnalism, televiziune și relații publice.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

