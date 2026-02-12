€ 5.0934
DCNews COMPAS Viitorii profesioniști ai comunicării, față în față cu realitatea din redacție
Data actualizării: 22:11 12 Feb 2026 | Data publicării: 15:11 12 Feb 2026

Viitorii profesioniști ai comunicării, față în față cu realitatea din redacție
Autor: Editor Team

studenti studenți

Încă o zi alături de studenții Universității „Titu Maiorescu”!

Astăzi, studenții Universității „Titu Maiorescu” s-au întâlnit în redacția noastră cu Radu Leca și Gabriel Nuță-Stoica, responsabili de coaching pentru studenți, pentru o sesiune intensă dedicată modului în care comunicăm, interpretăm și înțelegem mesajele din jurul nostru.


Discuțiile au pornit de la concepte esențiale precum Regula lui Mehrabian, deconstrucția cifrelor și paradoxul mesajelor amestecate, acele situații în care verbalul și nonverbalul spun lucruri diferite. Studenții au fost provocați să facă un adevărat „reality check” și să își antreneze gândirea critică prin exemple concrete și situații din viața reală.


Nu au lipsit exercițiile rapide și interactive, precum „Spune-o pe invers”, menit să îi scoată din automatisme și să îi ajute să privească mesajele din perspective diferite.


O parte importantă a întâlnirii a fost dedicată inteligenței emoționale:


Cum recunoști și gestionezi emoțiile în relații și proiecte;
Cum îți înțelegi propriul stil de comunicare și impactul asupra celorlalți;
Cum aplici empatia în conversații dificile fără să îți pierzi limitele;
Diferența dintre ascultarea activă și cea profundă, plus greșelile frecvente care pot distorsiona dialogul.


Curiozitate, deschidere și multă implicare, ingrediente esențiale pentru viitori profesioniști capabili să comunice clar, responsabil și uman.

De asemenea, tot astăzi, 12 februarie 2026, între orele 10:00 și 14:00, studenții de la Universitatea „Titu Maiorescu” au revenit la sediul nostru pentru o nouă zi de stagiu. Alături de ei s-au aflat Valentin Vîlcu și Bogdan Bolojan, experți pentru stagiile de practică din cadrul proiectului.


Studenții au asistat în studio la o emisiune DC News și au lucrat apoi pe exerciții de transcriere, pentru a înțelege ritmul și rigoarea muncii editoriale. Ziua a continuat cu aplicații practice și discuții esențiale pentru jurnalismul de azi:

Cum folosim inteligența artificială și cum verificăm autenticitatea materialelor generate sau modificate;

Reguli de etică și legislație media, drepturi de autor, GDPR și limitele publicării informațiilor false.


Interes, întrebări bune și multă dorință de a învăța, exact rețeta viitorilor profesioniști din presă.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

