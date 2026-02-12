€ 5.0934
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu "sprijin extraordinar" din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Data actualizării: 14:39 12 Feb 2026 | Data publicării: 14:06 12 Feb 2026

Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Autor: Andrei Itu

victor ponta Imagine cu fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta. Foto: Agerpres

Victor Ponta a lansat critici dure la adresa USR-ului, la DC News, subliniind cine se află în spatele lor în planul de acaparare totală a puterii în România.

Victor Ponta a explicat, la emisiunea „Ce se întâmplă?” cu Răzvan Dumitrescu, despre procesul de acaparare al puterii de către USR și de unde primesc ei sprijin pentru a finaliza planul pe care l-au primit.

„USR, o mică formațiune politică, o sectă”

„Este un plan. Este vorba despre o mică formațiune politică, o sectă, USR-ul, care are un sprijin extraordinar de puternic din Europa, nu din America, ci din Paris, Bruxelles, Berlin. USR vine cu un plan de acaparare a puterii, dar nu prin vot, nu au luat niciodată mai mult de 10-15%, ci prin alte mijloace.

În cazul de față, prin domnul Bolojan și Nicușor Dan au acaparat politica externă a României, cu planul foarte clar de a ține România departe de America. Acesta este planul: Stați cuminți, aici, nu vă duceți cu Trump! Au acaparat Ministerul Apărării, cu planul foarte clar: Vă dăm împrumut 17 miliarde de euro și voi găsiți pe unul suficient de inconștient, ca să nu folosesc alt termen, și vine și ni dă tot nouă înapoi, respectiv noi comandăm armament din Franța, din Germania.

Am impresia că, fac o paranteză, că de asta l-au dat jos pe Moșteanu, care nu e prost, ci cred că nu prezenta încredere că e atât de prost să semneze 17 miliarde de euro care cică ni se dau, dar ni se iau. Și l-au schimbat pe Moșteanu de la Apărare și l-au pus pe omul care îndeplinește toate condițiile. De asemenea, au ocupat Mediul, pentru că nimic în România și în Europa nu poți să facă fără aviz de Mediu” este scenariul lansatde  Victor Ponta, la DC News, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, ”Ce se întâmplă?”. 

Vezi emisiunea integrală aici:

acest articol reprezintă o opinie
victor ponta
usr
