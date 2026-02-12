€ 5.0934
DCNews Politica "Crudul adevăr" despre Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac spune marea problemă a premierului
Data actualizării: 15:19 12 Feb 2026 | Data publicării: 15:19 12 Feb 2026

"Crudul adevăr" despre Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac spune marea problemă a premierului
Autor: Tiberiu Vasile

Proteste în toată țara împotriva Guvernului. Bogdan Chirieac spune Protest Miercurea Ciuc împotriva creșterii taxelor / Captură video Miercurea Ciuc Facebook

Un val de proteste a cuprins mai multe orașe din țară, pe fondul unei nemulțumiri sociale tot mai accentuate. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Protestele au izbucnit în mai multe zone din țară, pe fondul unei nemulțumiri sociale care depășește granița unei singure teme și capătă accente de revoltă națională. În Constanța, Iași, Slatina, Galați, București și în alte orașe, oamenii au ieșit în stradă pentru a-și exprima public frustrările, într-un climat tensionat și tot mai apăsat.

În Capitală, zeci de manifestanți s-au adunat în fața Tribunalului București, unde magistrații analizează plângerea depusă de avocatul Gheorghe Piperea privind majorarea considerată abuzivă a taxelor, atribuită lui Ilie Bolojan. Dincolo de nemulțumirile fiscale, revendicările sunt însă mult mai ample: de la demisia Guvernului și organizarea de alegeri anticipate, până la creșteri salariale și desecretizarea discuțiilor din CSAT din 2024, anterioare anulării alegerilor. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, formulând o concluzie directă și fermă asupra stării actuale din societate și a succesului protestelor.

"Crudul adevăr e că nu se întâmplă nimic"

"Tabloul acesta al nemulțumirii sociale se conturează din ce în ce mai bine, dar până nu se ajunge la o masă critică, Bolojan nu o să aibă nicio problemă. Singurii care îl pot da jos pe Ilie Bolojan sunt cei care nu l-au ales, oamenii, publicul. În rest, eu vă spun că nu trebuie să avem absolut nicio așteptare de la mediul politic. Atât PSD, cât și, mai recent, UDMR ne-au spus că este posibil să iasă de la guvernare, că vor să-l schimbe pe Bolojan, că vor să scape de USR și așa mai departe.

Crudul adevăr e că nu se întâmplă nimic. Acesta e adevărul. De ce nu se întâmplă? Există sprijinul tacit, sprijinul tăcut al președintelui Nicușor Dan pentru Ilie Bolojan. Atunci, singura șansă ca Ilie Bolojan să plece din funcția de premier ar fi ca poporul să ajungă la o asemenea masă critică, încât Bolojan să nu mai poată rămâne, în ciuda tuturor justificărilor venite de la putere. Sigur, apoi se pune problema cine să vină în locul său. Poate Cătălin Predoiu, domnul Nazare sau alte alternative. Trebuie să accepte și ei, desigur. Trebuie să ai și un program. Marea problemă a domnului Bolojan e că nu are niciun program economic. Tăierile mari și taxele mari nu sunt măsuri de reformă. Aici e problema fundamentală. A tăiat orbește în stânga și în dreapta, fără să pună nimic în loc, iar oamenii pur și simplu nu mai pot suporta” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la RomâniaTV. 

