Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN

Partidul Național Liberal face un anunț privitor la relansarea economică.
PNL informează că Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat astăzi, în cadrul ședinței, pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică.
„PNL susține ferm adoptarea acestui pachet, considerat esențial pentru dezvoltarea economică a României, și a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor“, a transmis PNL.
PNL are în vedere două obiective strategice în cadrul acestor propuneri:
„În cadrul ședinței, premierul i-a informat pe colegii din conducerea partidului că, în zilele următoare, Coaliția va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică.
Tot astăzi, Biroul Politic Național al PNL a decis ca funcția de președinte interimar al organizației PNL Constanța să fie preluată de Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța“, a mai transmis PNL.
