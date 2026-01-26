€ 5.0960
DCNews Stiri Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN
Data publicării: 19:10 26 Ian 2026

Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN
Autor: Ioan-Radu Gava

pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Partidul Național Liberal face un anunț privitor la relansarea economică.

PNL informează că Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat astăzi, în cadrul ședinței, pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică.

„PNL susține ferm adoptarea acestui pachet, considerat esențial pentru dezvoltarea economică a României, și a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor“, a transmis PNL.

CITEȘTE ȘI                 -                Mihai Fifor (PSD), către Ilie Bolojan: Când majoritatea românilor spun asta, te pregăteşti de plecare

PNL are în vedere două obiective strategice în cadrul acestor propuneri:

  • Echilibrarea balanței comerciale prin măsuri dedicate creșterii exporturilor de produse românești;
  • Creșterea valorii adăugate încorporate a producției interne, astfel încât economia românească să genereze mai multă competitivitate și investiții.

„În cadrul ședinței, premierul i-a informat pe colegii din conducerea partidului că, în zilele următoare, Coaliția va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică.

Tot astăzi, Biroul Politic Național al PNL a decis ca funcția de președinte interimar al organizației PNL Constanța să fie preluată de Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța“, a mai transmis PNL.

