Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN

PNL informează că Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat astăzi, în cadrul ședinței, pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică.

„PNL susține ferm adoptarea acestui pachet, considerat esențial pentru dezvoltarea economică a României, și a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor“, a transmis PNL.

PNL are în vedere două obiective strategice în cadrul acestor propuneri:

Echilibrarea balanței comerciale prin măsuri dedicate creșterii exporturilor de produse românești;

Creșterea valorii adăugate încorporate a producției interne, astfel încât economia românească să genereze mai multă competitivitate și investiții.

„În cadrul ședinței, premierul i-a informat pe colegii din conducerea partidului că, în zilele următoare, Coaliția va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică.

Tot astăzi, Biroul Politic Național al PNL a decis ca funcția de președinte interimar al organizației PNL Constanța să fie preluată de Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța“, a mai transmis PNL.