Tensiuni în coaliție înainte de adoptarea bugetului: Ce spune Ilie Bolojan despre scenariul retragerii sprijinului PSD

Jurnalist: Domnule premier, în acest weekend, social-democrații decid în ce formă vor vota legea bugetului și weekendul următor vor decide dacă vă mai susțin sau nu la conducerea Guvernului. Aș vrea să ne spuneți care este poziția dumneavoastră, pentru că există, cel puțin în interiorul PSD, acest scenariu potrivit căruia, odată adoptat bugetul, actualul Guvern va fi schimbat.

„Da, cred că de câteva luni aveți acest tip de discuții.

Am răspuns de nenumărate ori la acest tip de întrebări. Cea mai importantă miză pentru noi este să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, un buget făcut în mod corect pentru România, pentru că este baza funcționării țării noastre și este un semnal pentru piețe și pentru companii, care va avea efecte economice importante. Acesta este cel mai important lucru.

În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul, are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură, să facă ceea ce consideră de cuviință, să facă propuneri și, sigur, dacă vor apărea astfel de situații, putem discuta pe tema aceasta.

În orice caz, indiferent cine este premier și cine este în guvernare, trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, este un element important pentru că ea concură la nivelul dobânzilor pe care le plătește România, la nivelul împrumuturilor pe care le face și deci are și efecte economice, nu doar strategii politice”, a spus premierul Ilie Bolojan.

