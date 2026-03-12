€ 5.0938
Român ținut în sclavie în Germania pentru o donare de rinichi: Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara
Data actualizării: 14:56 12 Mar 2026 | Data publicării: 14:55 12 Mar 2026

Român ținut în sclavie în Germania pentru o donare de rinichi: Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara
Autor: Andrei Itu

trafic_fiinte_vii_andrew_noble_romania_uk_pxl_46994300 Fotografie de la lalesh aldarwish, Pexels

Ca urmare a unui mandat emis de autoritățile din Munchen, polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara au făcut percheziții la mai multe imobile ale clanului Cîrpaci.

Este vorba despre un dosar care vizează trafic de persoane și prelevarea ilegală de organe.

Ar fi forțat un bărbat să își doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci

Conform anchetatorilor, cei doi ar fi forțat un bărbat să își doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală. Victima a fost adusă în Germania și izolată de familie. Mai mult, i s-au luat pașaportul și buletinul, fiind constrânsă să muncească pentru clan, amenințându-l că rudele sale vor fi omorâte dacă nu se supune. Operația a avut loc într-un spital din Germania, iar donatorul a fost prezentat ca fiind nepotul lui Cîrpaci, notează opiniatimisoarei.ro.

Autoritățile germane și române au început cercetări pentru acuzațiile grave de trafic grav de ființe umane, constrângere, amenințare și vătămare corporală. Polițiștii DIICOT și cei de la Crimă Organizată au percheziționat locuințele, anexele și autoturismele membrilor clanului din Timișoara și județ.

Gradu și Ileana Cîrpaci, dați dispăruți. Unde s-ar ascunde

Gradu și Ileana Cîrpaci sunt în continuare dați dispăruți, fiind urmăriți penal pentru infracțiunile comise. Probabil, ei s-ar ascunde în Germania.

Clanul Cîrpaci a ajuns acum câțiva ani în atenția publică după modul uluitor în care a reușit să dețină 144 de clădiri de patrimoniu în Timișoara, dar și pentru condamnarea liderul clanului Cârpaci, la închisoare cu executare.

sclavie
rinichi
clan cirpaci
germania
