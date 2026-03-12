Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR

Președintele Nicușor Dan a făcut alegerile corecte până acum, din funcția deținută la Cotroceni.
”Noi avem o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE și ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință” spunea, recent, președintele Nicușor Dan, care, de mai multe ori, a repetat că România nu face o alegere.
Se pare că această poziționare este una câștigătoare în ochii electoratului. Ultimul sondaj INSCOP arată că 50,4% dintre români consideră că România ar trebui să mențină echilibrul SUA - UE. 22% înclină spre SUA și tot atât spre UE, diferența fiind la virgulă.
Cei care susțin cel mai mult întărirea relației cu SUA sunt chiar votanții AUR, care susțin și într-o proporție mică o aliniere mai accentuată poziției UE - 17%. Dar nu cea mai mică. Doar 14% din votanții PSD consideră că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE. Cei mai mulți - 61% - merg pe echilibru. Așa cum și la PNL avem un procent care mizează pe echilibru de 60%.
USR-ul susține cel mai puțin întărirea relației cu SUA - doar 9% merg pe această variantă. În schimb, este partidul al cărui electorat este de părere că ar trebui să ne uităm mai mult spre Europa - 39%.
Datele au fost culese în perioada 2 - 6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demograficesemnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.
de Anca Murgoci