Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR
Data actualizării: 14:28 12 Mar 2026 | Data publicării: 11:43 12 Mar 2026

Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR
Autor: Roxana Neagu

Fritz și Nicușor Dan Dominic Fritz - Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a făcut alegerile corecte până acum, din funcția deținută la Cotroceni.

Noi avem o relație strategică de securitate cu SUA și o relație preponderent economică cu UE și ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință” spunea, recent, președintele Nicușor Dan, care, de mai multe ori, a repetat că România nu face o alegere. 

Se pare că această poziționare este una câștigătoare în ochii electoratului. Ultimul sondaj INSCOP arată că 50,4% dintre români consideră că România ar trebui să mențină echilibrul SUA - UE. 22% înclină spre SUA și tot atât spre UE, diferența fiind la virgulă. 

inscop

Apropierea de SUA, susținută cel mai mult de alegătorii AUR

Cei care susțin cel mai mult întărirea relației cu SUA sunt chiar votanții AUR, care susțin și într-o proporție mică o aliniere mai accentuată poziției UE - 17%. Dar nu cea mai mică. Doar 14% din votanții PSD consideră că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE. Cei mai mulți - 61% - merg pe echilibru. Așa cum și la PNL avem un procent care mizează pe echilibru de 60%.

Alegătorii USR nu vor cu SUA

USR-ul susține cel mai puțin întărirea relației cu SUA - doar 9% merg pe această variantă. În schimb, este partidul al cărui electorat este de părere că ar trebui să ne uităm mai mult spre Europa - 39%. 

inscop

Datele au fost culese în perioada 2 - 6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demograficesemnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Comentarii

