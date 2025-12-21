Sondaj CURS: Două partide ar fi suficiente pentru majoritatea parlamentară, dacă ar avea loc astăzi alegeri

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, cel mai votat partid ar fi AUR, cu o intenție de vot de 35%. Al doilea partid în preferințele electoratului ar fi PSD, cu 22%. 19% ar înregistra PNL, arată sondajul CURS al momentului.

USR ar lua doar 9%, urmat de UDMR, cu 5% și SOS, tot cu 5%. POT apare în sondaj, cu 3%.

Alianță stabilă PSD - AUR

Ce ne arată procentele de mai sus este că, dacă ar avea loc alegeri parlamentare, iar votul ar fi conform sondajului, fără surprize, PSD și AUR ar fi suficiente pentru o majoritate parlamentară. Aceste rezultate vin să pună paie pe foc, în contextul tensiunilor dintre Sorin Grindeanu (PSD) și Ilie Bolojan (PNL), dar și-n contextul vehiculării unei alianțe AUR și PSD.

Dacă s-ar dori continuarea actualei alianțe guvernamentale, ar fi un procent foarte sensibil, o cumulare de 46%, în acest moment.

Sondajul arată nu doar posibilele alianțe de viitor, cât și fragilitatea prezentului, putând merge, în spațiul public, până la a convinge cetățenii că actualul Guvern nu are susținere în societate, asta deși se bazează pe votul legitim dat de cetățeni și de mandatul obținut pe 4 ani, indiferent de fotografia momentului.

”Distribuția intențiilor de vot sugerează o fragmentare accentuată a scenei politice și o capitalizare a nemulțumirii sociale de către formațiunile percepute ca anti-sistem” notează CURS.ro.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1067 persoane adulte, cu vârsta de 18 ani și peste, prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 10–19 decembrie 2025. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost ponderate în funcție de structura de vârstă a electoratului, conform ultimelor date INS.