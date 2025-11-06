SONDAJ. Pentru prima dată, AUR scade

Conform unui sondaj de ultimă oră, partidul condus de George Simion, AUR, scade în sondaje.
După o lungă perioadă în care AUR-ul lui George Simion a fost peste 40% în sondaje, acesta scade sub pragul psihologic, până la 38%.
Întrebați ”Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota?”, AUR are 38% intenție de vot, aflându-se în continuare pe primul loc, în ciuda scăderii față de lunile anterioare. PSD a crescut, în schimb, cu 2%, apropiindu-se de 20% - 19,5%. PNL a stagnat la 14,6% (are o scădere foarte mică, de fapt, de 0,2%). USR a urcat ușor la 12,3%.
Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a remarcat: ”Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”.
Sondajul a fost realizat de INSCOP, în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eșantionului a fost de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8 %, la un grad de încredere de 95%.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News