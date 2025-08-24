Data publicării:

Cine câștigă Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan. Chirieac: Nu mă miră! Lumea nu are încredere în el

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Politica
nicusor dan - FOTO: Agerpres
nicusor dan - FOTO: Agerpres

Cine ar câștiga alegerile la Primăria Generală a Capitalei dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri.

Potrivit unui sondaj CURS, dacă duminica viitoare ar fi alegeri locale pentru Primăria Capitalei acestea ar fi rezultatele:

- Daniel Băluță - 24%

- Cătălin Drulă - 20%

- Cristian Popescu Piedone - 11%

- Ciprian Ciucu - 11%

 - Anca Alexandrescu - 9%

Practic, rezultatele arată că Daniel Băluță ar deveni noul primar general al Capitalei dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegerile locale pentru Primăria Capitalei.

"Nu mă miră acest rezultat. Sunt doi primari în București: Robert Negoiță și Daniel Băluță. Oricare dintre ei ar candida ar fi lider pentru Primăria Generală a Capitalei.

Lumea nu are încredere în Cătălin Drulă, pentru că în mandatul său de ministru al Transporturilor s-a evidențiat cu înregistrările din birou, stenogramele, dar nu s-a rezolvat nimic în materie de infrastructură ca în mandatul lui Grindeanu.

Mie îmi arată că USR are un bazin mare în București. 20% e mult pentru cât nu a livrat USR. E mult pentru Capitala României", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

acest articol reprezintă o opinie
