SONDAJ CURS. Candidatul care-i suflă în ceafă lui George Simion. ”Numărul doi contează. Cine intră cu el în turul doi devine președintele României”

Rezultatele ultimului sondaj CURS, prezentate de B1 TV, arată că, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, procentele ar fi următoarele:

George Simion, AUR: 29%

Crin Antonescu, Alianța România Înainte: 22%

Nicușor Dan, independent: 18%

Victor Ponta, independent: 13%

Elena Lasconi, USR: 12%

Altul: 6%.

La sondaj au răspuns 1203 români cu drept de vot, în perioada 19 - 22 martie.

Analistul politic Bogdan Chirieac afirmă că ”în acest moment, sondajele sunt instrumente de campanie electorală, de influențare a publicului în campanie electorală”, adăugând că ”activul de partid” este cel mai interesat de aceste procente.

”Restul nu contează. Nicușor Dan, în niciun caz”

Monica Tatoiu, prezentă prin intervenție telefonică la același post TV, consideră că George Simion este ”alternativa” pentru cei care ”doresc schimbare radicală și sunt tot mai mulți în România”. Pe principiul una caldă, una rece, Monica Tatoiu continuă: ”Doar că dl. Simion nu are nicio șansă să depășească 30%. Președintele României va trebui să aduce 4,5 milioane de voturi. Or un partid antisemit, cum este AUR, nu are cum să obțină așa ceva”.

”Dar sunt perfect de acord cu dl. Chirieac. Numărul doi contează. Cine intră cu Simion în turul al doilea devine președintele României, părerea mea. Crin Antonescu nu are nicio șansă. Reprezintă exact ceea ce 80% din români nu mai vor: actuala coaliție. Eu cred că dl. Ponta are toate șansele. Restul nu contează. Nicușor Dan, în niciun caz” a mai spus Monica Tatoiu.

”Suntem nimeni dacă nu câștigăm alegerile, având 98% din administrația locală”

În cadrul coaliției de guvernare, însuși Crin Antonescu și-ar fi exprimat nemulțumirile față de campanie. Surse din coaliție au spus că PSD dă vina pe lipsa de bani a liberalilor, iar PNL reproșească lipsa de implicare a social-democraților, conform B1 TV. La Suceava, Paul Stănescu a declarat: ”Suntem nimeni dacă nu câștigăm alegerile, având 98% din administrația locală”,

Bogdan Chirieac a remarcat că s-a văzut că primarii n-au avut un rol important la alegerile din 2024, din primul tur al alegerilor prezidențiale: ”Lumea a votat primarul, dar n-a mai votat cu cine a spus primarul să voteze. Atunci, a venit dl. Călin Georgescu, care nu are pe nimeni în administrație, s-a așezat pe locul întâi. În rest, vizavi de clasament, sunt cu totul de acord cu doamna Tatoiu. Cred că Victor Ponta e mai sus și are toate șansele să intre în finală cu George Simion”. Analistul politic apreciază ”foarte interesantă lupta”, Nicușor Dan având de partea sa zona progresistă, ca-n Franța. În ceea ce-l privește pe Crin Antonescu, ”un candidat excelent”, Bogdan Chirieac spune, la fel ca Monica Tatoiu, că aleargă cu un mare handicap, ”cu administrația atât de dezavuată de publicul larg”.

