”Faptul că șapte din zece cititori DcNews cred că ministrul de Externe a avut o activitate proastă se datorează probabil faptului că Bogdan Aurescu nu s-a remarcat neapărat în reprezentarea statului român în diverse circumstanțe. De exemplu, în situația săpăturilor de pe canalul Bâstroe, reacția României a fost destul de slabă. Poate românii se așteaptă la altceva de la un bun ministru de Externe", a spus Mădălina Hideg, director ştiinţific al institutului ARGUMENT.

Bogdan Aurescu este titular pe un post care ar fi revenit PNL-ului. Sociologul a remarcat, în contextul sondajului, că, pentru prima dată după 1989, ministrul de Externe este apreciat mai mult negativ decât pozitiv, fiind o premieră de când există sondajele. De regulă, portofoliul Externelor aducea capital electoral, simpatii sau măcar titularul portofoliului era apreciat pozitiv sau foarte pozitiv, remarcă Mădălina Hideg. De altfel, conform acesteia, era și normal, pentru că oamenii nu veneau în contact direct cu problematica ce intra în competența MAE, era ceva de prestigiu, iar titularul încasa opinii pozitive. Este prima dată când sunt opinii nu doar majoritar, ci două treimi negative, aici impactând scandalul Schengen - unde a avut un rol și percepția față de UE, după cum subliniază sociologul ARGUMENT, amintind și situația creată în jurul Canalului Bâstroe. Mai amintim că deși postul este asumat de PNL, Bogdan Aurescu are doar simpatii liberale, dar neexprimate. Nu e membru de partid, fiind susținut de Klaus Iohannis. Mai mult, a avut și un conflict cu unul dintre liderii PNL, Rareș Bogdan, pe care l-a atacat într-o manieră nediplomatică - ”e exact ca atunci când sunt atacat de Sputnik” a spus ministrul de Externe despre declarațiile prim-vicepreședintelui PNL. Rareș Bogdan spusese: ”Eu? Nu (nu l-ar ține în funcție pe Bogdan Aurescu la Externe n.r.). Aş mai concedia încă câţiva miniştri. Mulţi... şi de la PSD. Nu vreau scandal, nici cu Aurescu, nici cu alţii. Cred că l-aş chema (pe Aurescu n.r.) să îl întreb ce are de gând”:

Bogdan Lucian Aurescu s-a născut la 9 septembrie 1973, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe. Este diplomat de carieră din 1996 şi are gradul diplomatic de ambasador din anul 2014.



A absolvit Colegiul Naţional Sfântul Sava (1992), Facultăţile de Drept (1996, cu Diplomă de Merit) şi Istorie (1998) ale Universităţii din Bucureşti, Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor şi Cooperare Internaţională Nicolae Titulescu - Henri Capitant (1996) şi Colegiul Naţional de Apărare din Bucureşti (2000).



Este doctor în ştiinţe juridice, specializarea drept, cu calificativul foarte bine şi distincţia Summa cum laude, cu teza Conceptul de suveranitate şi supremaţia dreptului internaţional (2003). A finalizat programul de cercetare post-doctorală cu calificativul excelent în domeniile Dreptul Internaţional al Protecţiei Minorităţilor, Drept Internaţional Umanitar, Dreptul Refugiaţilor şi Drept Penal, cu tema Evoluţii în relaţia dintre stat şi individ în domeniul dreptului internaţional al protecţiei minorităţilor şi al protecţiei internaţionale a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale (2011).



A debutat în activitatea didactică în 1998, fiind, pe rând, asistent universitar (2002); lector universitar (2004); conferenţiar universitar (2012). Este profesor universitar (din 2015) în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (unde a predat Drept Internaţional Public, Organizaţii şi Relaţii Internaţionale, Jurisdicţii Internaţionale, Dreptul Internaţional al Protecţiei Minorităţilor). A mai predat şi în cadrul altor instituţii academice precum Academia Diplomatică/Institutul Diplomatic Român, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti. În iulie 2006, a fost visiting professor la Facultatea de Drept a Universităţii din Hamburg, în cadrul mobilităţii ERASMUS Teaching Staff. În anul 2017, a obţinut atestatul de abilitare, iar din anul 2018, aprobarea din partea Senatului Universităţii din Bucureşti a desfăşurării activităţii de conducere de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Drept a acesteia.



Lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din 1996, unde şi-a început activitatea în cadrul Direcţiei Juridice şi Tratate, ca referent relaţii. Între 1998 şi 2003, a ocupat succesiv funcţiile de consilier în cadrul Cabinetului Ministrului, director adjunct al Direcţiei Juridice şi Tratate, director de cabinet, director al Direcţiei Juridice şi Tratate/Drept Internaţional şi Tratate, director general al Direcţiei Generale Afaceri Juridice. Are, în prezent, gradul diplomatic de ministru-plenipotenţiar.



A deţinut, în cadrul MAE, funcţia de subsecretar de stat/Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2003-2004). Din septembrie 2004, din poziţia de Agent al României pentru Curtea Internaţională de Justiţie, a coordonat - pe tot parcursul procedurilor - activitatea echipei, care a reprezentat România, în procesul cu Ucraina de la Curtea Internaţională de Justiţie privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră. Procesul s-a încheiat la 3 februarie 2009, cu câştigarea a 79,34% din suprafaţa în dispută, adică a 9.700 km pătraţi de platou continental şi zonă economică exclusivă care au revenit României.



A ocupat şi funcţia de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, gestionând domeniile afaceri strategice (2009-2010; 2012-2014), afaceri europene (2004-2005; 2010-2012) şi afaceri globale (martie-iunie 2012). În perioada 2010-2011, a fost negociator-şef pentru România al Acordului româno-american privind apărarea antirachetă şi al Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi SUA.



A fost ministru al afacerilor externe al României în perioada 24 noiembrie 2014 - 17 noiembrie 2015.



În perioada iulie-decembrie 2016, a fost Consilier special (onorific) al Preşedinţiei slovace a Consiliului UE pentru afaceri inter-instituţionale şi juridice.



Este membru al Comisiei de Drept Internaţional a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru un mandat de 5 ani (2017-2022). În această calitate a introdus (alături de alţi patru membri CDI) pe agenda curentă a Comisiei, subiectul "Sea-level Rise in Relation to International Law", fiind co-preşedinte al Grupului de Studiu al CDI creat în acest scop.



Este membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, membru supleant în Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) a Consiliului Europei şi Arbitru desemnat de România, în conformitate cu articolul 2 din Anexa VII la Convenţia ONU privind Dreptul Mării. Este, de asemenea, preşedintele Secţiei de Drept Internaţional a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi al Ramurii Române a "International Law Association" (Londra), redactor-şef al Revistei Române de Drept Internaţional, membru al Colegiului de Redacţie al revistei "Curierul Judiciar", precum şi membru al Consiliului Ştiinţific al revistei "ACTA Universitatis Lucian Blaga" (Sibiu), respectiv al Revistei de Drept Constituţional.



În 2002 a primit din partea MAE Diploma de merit pentru contribuţie de excepţie la activitatea diplomatică a României şi, în 2009, Diploma de excelenţă pentru merite deosebite în cariera diplomatică şi contribuţia excepţională în procesul 'Delimitarea maritimă în Marea Neagră' (România c. Ucraina) de la Curtea Internaţională de Justiţie.



A fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler (2002), Ordinul Meritul Diplomatic în grad de Cavaler (2007), Ordinul Naţional Steaua României (2009) în grad de Cavaler, Crucea de Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Polone (2009), Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer (2013), Medalia de Aur a Forţelor Armate Poloneze (2013), Ordinul Naţional Legiunea de Onoare în grad de Cavaler a Republicii Franceze (2016); Ordinul Naţional Pentru Merit al Republicii Italiene, în grad de Mare Ofiţer (2018), Crucea de Comandor cu Stea a Ordinului de Merit al Republicii Polone (2019).



Diplomatul Bogdan Aurescu a fost, în perioada 6 mai 2016 - 4 noiembrie 2019, consilier prezidenţial în cadrul Departamentului Politică Externă.



A preluat mandatul de ministru al afacerilor externe al României la data de 4 noiembrie 2019, fiind membru al Guvernelor Ludovic Orban şi Florin Cîţu.

VEZI ȘI: Rezultate sondaj Aurescu, ministrul de Externe. Ce spun românii despre activitatea sa la Guvern

„Cum apreciați activitatea lui Bogdan Aurescu, ministrul de Externe?”

Aceasta a fost întrebarea la care au răspuns cititorii DC News.

Rezultatele au arătat astfel:

foarte bună 8,3% (637),

bună 22,1% (1699),

foarte rea 32,7% (2516)

rea 37,0% (2852).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News