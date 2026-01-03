Cutremur puternc în Mexic. Președinta Mexicului surprinsă în timpul unei conferințe de presă

Cutremurul a avut epicentrul în largul coastelor statului Guerrero din sudul țării, în Oceanul Pacific, însă efectele sale au fost resimțite în mai multe orașe, inclusiv în capitala Mexicului, obligând-o pe președinta țării, Claudia Sheinbaum, să suspende conferința de presă zilnică, a relatat AFP.

Până în prezent, nu au fost raportate pagube materiale sau pierderi de vieți omenești.

Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ) a anunțat o magnitudine de 6,3 și a precizat că mișcarea seismică, s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a lovit statul Guerrero, conform Agerpres.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, era în timpul unei conferințe de presă. Aceasta și-a întrerupt discursul, simțind cutremurul, îndemnându-i pe cei din sală să rămână calmi.

Ulterior, președinta Mexicului, și-a reluat conferința de presă, declarând că a discutat cu guvernatorul statului Guerrero, care i-a spus că, până în acel moment, nu au fost raportate pagube grave.