Ce condiție cheie trebuie îndeplinită ca Venezuela să se poată dezvolta. Anunțul lui Marco Rubio
Data publicării: 23:24 25 Feb 2026

Ce condiție cheie trebuie îndeplinită ca Venezuela să se poată dezvolta. Anunțul lui Marco Rubio
Autor: Elena Aurel

marco rubio la conferinta de securitate de la munchen Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio. Foto: Agerpres

Marco Rubio a declarat că Venezuela va avea nevoie de alegeri libere după capturarea lui Nicolas Maduro.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a declarat miercuri că Venezuela va avea nevoie de alegeri libere după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către SUA la începutul lunii ianuarie, fără a preciza totuşi un calendar pentru desfăşurarea acestora, informează AFP.

"În cele din urmă, pentru a putea trece la etapa următoare, aceea de a dezvolta cu adevărat Venezuela şi de a valorifica pe deplin bogăţiile acesteia în beneficiul locuitorilor săi, va fi necesară legitimitatea unor alegeri democratice - corecte şi democratice", a declarat el la Summitul şefilor de guvern din Comunitatea Caraibelor (CARICOM) din arhipelagul Saint-Christophe-et-Niéves.

"Dar prioritatea noastră iniţială după capturarea lui Maduro era de a veghea ca să nu existe istabilitate, nici migraţie în masă, nici violenţe şi credem că am atins acest obiectiv", a afirmat secretarul de stat american.

Poziția SUA și relația cu noua conducere de la Caracas

SUA au susţinut opoziţia democratică venezueleană, dar după înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro în 3 ianuarie, Washingtonul colaborează cu preşedinta interimară Delcy Rodriguez, vicepreşedinte până atunci.

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat satisfăcut de Rodriguez, în special de primirea favorabilă a companiilor petroliere americane şi a ameninţat-o cu represalii dacă nu se va plia exigenţelor sale.

Recunoscând reticenţele unor lideri caribeeni, Rubio a subliniat progresele realizate în Venezuela, în special eliberarea deţinuţilor politici.

"Vă voi spune asta şi voi spune fără să-mi cer scuze şi fără teamă: Venezuela o duce mai bine astăzi decât acum opt săptămâni", a argumentat el, evocând progrese "considerabile", chiar dacă "mai este mult drum de parcurs", potrivit Agerpres.

marco rubio
venezuela
nicolas maduro
donald trump
delcy rodriguez
