€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Confruntare în Cuba: 4 ocupanţi ai unei nave înmatriculate în SUA, ucişi de grănicerii cubanezi
Data publicării: 22:23 25 Feb 2026

Confruntare în Cuba: 4 ocupanţi ai unei nave înmatriculate în SUA, ucişi de grănicerii cubanezi
Autor: Ioan-Radu Gava

nave de razboi pe mare Foto: Unsplash

Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucişi, iar alţi şase răniţi de grăniceri cubanezi, după o "confruntare" în apele teritoriale ale insulei.

Anunțul a fost făcut de Ministerul cubanez de Interne într-un comunicat, care precizează că "în urma confruntării cu partea străină, patru atacatori au fost ucişi şi alţi şase răniţi, care au fost evacuaţi şi au primit asistenţă medicală", potrivit AFP și Agerpres.

În cursul incidentului, care s-a produs într-un context de tensiuni puternice între Cuba şi SUA, comandantul navei cubaneze a fost de asemenea rănit, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit comunicatului, "în cursul dimineţii de 25 februarie 2026, o ambarcaţiune rapidă care încălca legea, înmatriculată în Florida (SUA), cu nr.FL7726SH, a fost detectată în apele teritoriale cubaneze", în zona canalului El Pino, în provincia Villa Clara (centrul ţării).

CITEȘTE ȘI               -              Iranul răspunde discursului lui Trump din Congres: „Minciuni mari repetate”

Când nava Gărzii de coastă cubaneze "s-a apropiat pentru a proceda la identificare acesteia, ocupanţii ambarcaţiunii au deschis focul asupra grănicerilor cubanezi", precizează comunicatul.

Ministerul de Interne cubanez afirmă că îşi continuă ancheta "în vederea clarificării faptelor".

Relaţiile între Cuba şi SUA înregistrează o creştere a tensiunilor după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane la începutul lunii ianuarie şi sistarea de către Caracas, sub presiunea Washingtonului, a livrărilor de petrol spre insula comunistă.

SUA, care nu-şi ascund dorinţa de a vedea o schimbare a regimului în Cuba, cu 9,6 milioane de locuitori, aplică o politică de presiunea maximă asupra Havanei, invocând "ameninţarea excepţională" pe care ţara, situată la doar 150 km de coastele Floridei, ar reprezenta-o pentru securitatea naţională americană.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cuba
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia
Publicat acum 13 minute
Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune
Publicat acum 32 minute
Elveția, țară neutră, se aliniază UE în ceea ce privește importul de GNL rusesc
Publicat acum 37 minute
Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari din coaliție. Despre ce au discutat
Publicat acum 43 minute
Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 32 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close