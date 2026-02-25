Confruntare în Cuba: 4 ocupanţi ai unei nave înmatriculate în SUA, ucişi de grănicerii cubanezi

Anunțul a fost făcut de Ministerul cubanez de Interne într-un comunicat, care precizează că "în urma confruntării cu partea străină, patru atacatori au fost ucişi şi alţi şase răniţi, care au fost evacuaţi şi au primit asistenţă medicală", potrivit AFP și Agerpres.

În cursul incidentului, care s-a produs într-un context de tensiuni puternice între Cuba şi SUA, comandantul navei cubaneze a fost de asemenea rănit, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit comunicatului, "în cursul dimineţii de 25 februarie 2026, o ambarcaţiune rapidă care încălca legea, înmatriculată în Florida (SUA), cu nr.FL7726SH, a fost detectată în apele teritoriale cubaneze", în zona canalului El Pino, în provincia Villa Clara (centrul ţării).

Când nava Gărzii de coastă cubaneze "s-a apropiat pentru a proceda la identificare acesteia, ocupanţii ambarcaţiunii au deschis focul asupra grănicerilor cubanezi", precizează comunicatul.

Ministerul de Interne cubanez afirmă că îşi continuă ancheta "în vederea clarificării faptelor".

Relaţiile între Cuba şi SUA înregistrează o creştere a tensiunilor după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane la începutul lunii ianuarie şi sistarea de către Caracas, sub presiunea Washingtonului, a livrărilor de petrol spre insula comunistă.

SUA, care nu-şi ascund dorinţa de a vedea o schimbare a regimului în Cuba, cu 9,6 milioane de locuitori, aplică o politică de presiunea maximă asupra Havanei, invocând "ameninţarea excepţională" pe care ţara, situată la doar 150 km de coastele Floridei, ar reprezenta-o pentru securitatea naţională americană.