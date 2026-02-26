Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO

Șeful unei companii din China a devenit viral pe rețelele sociale după ce a distribuit bonusuri de sfârșit de an angajaților săi în valoare de 180 de milioane de yuani, circa 26 de milioane de dolari americani, după ce firma sa a înregistrat un profit de 270 de milioane de yuani, stârnind invidie pe scară largă în rândul internauților.

Pe 13 februarie, Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. a organizat gala anuală a companiei, în cadrul căreia au fost distribuite la fața locului bonusuri în numerar în valoare de peste 60 de milioane de yuani (8,7 milioane de dolari americani), scrie South China Morning Post.

Angajații companiei, filmați în timp ce adunau teancuri de bani de pe mese

La eveniment, au fost amenajate 800 de mese pentru a găzdui aproximativ 7.000 de persoane. Angajații au fost invitați pe scenă pentru a-și primi recompensele, în timp ce în cadrul altor activități interactive au numărat singuri banii: orice sumă numărau, o puteau lua acasă.

Conform videoclipurilor care circulă online, angajații au fost văzuți numărând bani împrăștiați pe mese lungi, în timp ce alții purtau teancuri de bancnote în brațe pe scenă, unii abia putând să țină toți banii.

Henan Kuangshan Crane Co., Ltd., a Chinese crane manufacturing company, distributed 180 million yuan (approximately US$26 million) in year-end bonuses to its roughly 7,000 employees during its annual gala. This represented nearly 70% of the firm's reported 270 million yuan profit… pic.twitter.com/5sT6Hg1Rsz — 3 6 9 (@anton_koop893) February 26, 2026

Cu ce se ocupă compania chineză

În timpul galei, patronul companiei, Cui Peijun, s-a adresat departamentului financiar, spunând: "Credeți că a crescut prețul aurului? În anii trecuți am dat coliere și inele. Aduceți banii și dați tuturor încă 20.000 de yuani (aprox. 2.800 de dolari)".

Incluzând bonusurile distribuite online, plățile totale de la sfârșitul anului au depășit 180 de milioane de yuani. Profitul companiei pentru 2025 a fost raportat la 270 de milioane de yuani, ceea ce înseamnă că aproape 70% din profituri au fost împărțite între cei 7.000 de angajați ai săi.

Compania Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. a fost înființată în septembrie 2002 și este un producător și furnizor de servicii pentru macarale și produse de manipulare a materialelor, cu operațiuni comerciale în peste 130 de țări din întreaga lume. Cui Peijun deține aproximativ 98,88% din acțiunile companiei.

În anul 2024, compania a înregistrat un profit net de 260 de milioane de yuani (38 de milioane de dolari americani), din care 170 de milioane de yuani au fost distribuiți angajaților.

Premii pentru angajate și de Ziua Internațională a Femeii

În martie anul trecut, de Ziua Internațională a Femeii, compania a distribuit aproape 1,6 milioane de yuani (230.000 de dolari americani) sub formă de bonusuri pentru 2.000 de angajate.

Practica frecventă de a oferi recompense și beneficii în numerar angajaților l-a făcut pe Cui Peijun să fie numit de internauți „șeful căruia îi place cel mai mult să ofere bani”.

„Nu este vorba că îmi place să dau bani, ci că tinerii sunt împovărați cu credite auto și ipoteci, iar orice ajutor pe care îl putem oferi ajută”, a spus Cui Peijun la un moment dat despre prorecla pe care primit-o în spațiul public.

Internauții, invidioși că nu au și ei un asemenea șef

Patronul a stârnit invidie în rândul internauților chinezi.

O persoană a spus: „Acesta este adevăratul Dumnezeu al Bogăției în lumea umană. Sperăm că vor exista mai multe companii și antreprenori ca acesta”.

O alta a spus: „Nu este aceasta mai eficientă decât publicitatea? Tratați-i bine pe angajați și vor munci mai mult, cu calitate garantată. Un șef ca acesta merită să fie numit lucrător model la nivel național”.

În timp ce o a treia persoană a spus: „Acesta este cu adevărat șeful de vis al altcuiva. Cu un astfel de bonus de sfârșit de an, cine nu ar vrea să lucreze acolo?”.





