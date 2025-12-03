€ 5.0893
Stiri

DCNews Stiri Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Data actualizării: 09:04 03 Dec 2025 | Data publicării: 08:51 03 Dec 2025

Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Autor: Roxana Neagu

peste retras vanzare foto ilustrativ pexels/ 600 de kg de pește retras de la vânzare
 

Inspectorii sanitar-veterinari au găsit larvele unui parazit, Anisakis spp., în pește pus la vânzare.

Inspectorii DSVSA Buzău au retras de la comercializare peste 600 de kilograme de peşte din specia merluciu, după ce au fost detectate larve de Anisakis spp. şi alte 90 de kilograme de peşte neconform, în urma unor verificări în domeniul siguranţei alimentelor, conform Agerpres. 

Potrivit DSVSA Buzău, în luna octombrie au fost efectuate controale la 421 de operatori economici, pe întreg lanţul de la producţie la comercializare, fiind vizate, între altele, aspecte referitoare la respectarea condiţiilor generale de igienă, a cerinţelor de trasabilitate sau a modului de etichetare a produselor alimentare.

”În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe structurale, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de etichetare, depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate 11 amenzi contravenţionale în valoare totală de 56.600 lei şi 28 avertismente”, informează DSVSA Buzău.

Totodată, instituţia a prelevat peste 280 de probe de produse alimentare pentru a determina dacă sunt conforme cu prevederile legale.

”În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a opt notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi s-au retras de la comercializare 610 kilograme de trunchi de merluciu având ca neconformitate detecţia larvelor de Anisakis spp. şi 90 de kilograme de peşte cu raport proteină/apă neconform”, a transmis sursa citată.

În cadrul activităţilor desfăşurate, DSVSA Buzău a mai soluţionat trei alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje. 

File de somon marinat infectat cu Listeria, retras din magazine. Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Așa reducem riscul de îmbolnăvire 

Consumat insuficient gătit, larvele de Anisakis spp. duc, în corpul uman, la Anisakiaza. Boala  este cauzată de ingerarea larvelor mai multor specii de nematode ascaridoide (viermi rotunzi), care sunt uneori numiți „viermi de hering”, „viermi de cod” sau „viermi de focă”, în pești marini insuficient gătiți.

Simptomele consumului de pește cu Anisakis spp. 

Simptomele pot include dureri abdominale, greață și vărsături și uneori este confundată cu o alergie alimentară. 

lngerata prin intermediul peștilor infestați, larva ajunge în stomac sau în intestin. Prezența sa se manifestă printr-o durere abdominală uneori violentă și prin semne alergice - urticarie , prurit, edem. Când boala nu este tratată, la câteva săptămâni după infestare, se poate declanșa o ocluzie intestinală, provocată de formarea unei tumori care înglobează larva (granulom eozinofil al intestinului).

Tratamentul anisakiazei constă în extragerea chirurgicală a larvei. Anisakiaza se previne asigurând congelarea peștelui oceanic în momentul pescuirii lui (el trebuie să fie eviscerat și apoi congelat la -20 grade Celsius) și gătindu-l pe foc înainte de a-l consuma.

peste
retras
vanzare
merluciu
dsvsa
alerta alimentara
