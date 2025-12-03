Dacă în trecut infarctul miocardic era asociat aproape automat cu persoanele trecute de 60 de ani și cu factori clasici de risc, în ultimii ani medicii observă o schimbare alarmantă: tot mai mulți tineri ajung direct la camera de gardă cu infarct în evoluție, fără simptome premergătoare precum angina de efort.

Dr. Monica Trofin-Bănescu, șefa secție Cardiologie și USTACC din cadrul Spitalului Clinic SANADOR, avertizează că fenomenul, strâns legat de stilul de viață tot mai solicitant, începe să devină o rutină pentru cardiologi, iar acum măsurile de prevenție trebuie să fie recoamndate la vârste mult mai tinere.

"Bolile cardiovasculare de tipul ischimiei, de tipul infarctului miocardic, erau cunoscute ca fiind boli ale vârstnicilor. Un bărbat de peste 60 de ani, cu acei factori de risc cunoscuți, care face la un moment dat un infarct miocardic - să zicem că nu e neapărat o surpriză. Totuși, în ultimii ani, din cauza acestor factori de risc despre care am vorbit, care sunt extrem de larg răspândiți, asistăm la prezentarea la camera de gardă a unor pacienți cu infarct miocard în evoluție, din ce în ce mai devreme.

Adică acești pacienți nici nu apucă să facă angina pectorală de efort pe care o știam la vârstnici. Ei fac direct infarct miocardic acut și se prezintă la camera de gardă cu infarct în evoluție.

Care sunt factorii de risc

Acești pacienți sunt din ce în ce mai tineri. Cumulează toți acești factori de risc: stresul cronic, fumatul excesiv, sedentarismul, lipsa de somn. Și, într-adevăr, era o surpriză pentru noi prezența lor la camera de gardă.

Deci da, vârsta cu care pacienții se prezintă cu boli cardiovasculare a scăzut și atunci evident că și măsurile noastre de prevenție, screening, trebuie recomandat la vârste din ce în ce mai tinere" a declarat medicul Monica Trofin-Bănescu la DC NEWS.