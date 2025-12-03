€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri Hidrocentrala Surduc-Siriu, proiect strategic blocat: Ar putea livra 150GWh în sistem, energie curată românească
Data actualizării: 19:42 03 Dec 2025 | Data publicării: 19:40 03 Dec 2025

Hidrocentrala Surduc-Siriu, proiect strategic blocat: Ar putea livra 150GWh în sistem, energie curată românească
Autor: Ioana Dinu

lac siriu Siriu
 

Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei, critică dur deciziile actualului ministru al Mediului, Diana Buzoianu, privind blocarea procedurilor pentru mai multe hidrocentrale aflate în stadii avansate de execuție.

Sebastian Burduja afirmă că, în cei doi ani de mandat, a refăcut împreună cu secretarul de stat Mircea Mechet și cu Ministerul Mediului de atunci toate documentațiile necesare pentru obținerea acordurilor de mediu pentru proiectele Hidroelectrica.

Potrivit fostului ministru, aceste investiții, pentru care Statul Român a alocat miliarde de euro, erau blocate de ani de zile în birocrație și contestate de câteva ONG-uri de mediu, precum Greenpeace, Bankwatch și Declic. „Am fost amenințat, jignit și hărțuit pentru aceste proiecte”, a declarat el.

Iată mesajul integral:

„România, țara Meșterului Manole. Timp de doi ani, cât am fost ministru la energie, am refăcut împreună cu Mircea Mechet și Ministerul Mediului toate documentațiile de mediu pentru hidrocentralele aflate în lucru. 

Cele pentru care am fost amenințat, jignit și hărțuit de 2-3 ONG-uri de mediu: Greenpeace, Bankwatch și Declic. Cele în care Statul Român a investit miliarde de euro, cele care sunt aproape gata și cele care de zeci de ani zăceau blocate în birocrație și incompetență. 

Am stat zile în șir cu echipele tehnice. Studii de mii de pagini. Hidroelectrica a refăcut tot, de la zero. Am depus documentațiile și am parcurs șirul nesfârșit de pași birocratici. 

Din păcate pentru noi toți și pentru unele dintre aceste obiecte de interes național, nu am mai apucat ultimul pas - emiterea acordului de mediu nou. S-au schimbat miniștrii și…acum o luăm de la capăt. 

Hidrocentrala Surduc-Siriu e 85% gata. Ar putea livra 150GWh în sistem, energie curată românească. Ce face actualul ministru al mediului? Fără niciun temei juridic, cere reluarea procesului de la zero! Sunt siderat. I-am adresat o interpelare parlamentară pe subiect. Aștept lămuriri și le voi publica

Așa nu se mai poate. Nu avem suficientă energie produsă în România, depindem de importuri scumpe și ne faultăm singuri! Legea spune clar: Surduc-Siriu e obiectiv strategic național, asumat inclusiv în programul de guvernare. Ajunge!”

VEZI ȘI: Criza apei potabile în Prahova: Rogobete a făcut verificări la spitalele afectate. Internările sunt sistate la Câmpina 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hidrocentrala surduc siriu
burduja
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Se schimbă regulile jocului pe piața imobiliară? Bruxellesul pregătește un fond pentru locuințe
Publicat acum 26 minute
Ziua Națională a României în Austria. Bolojan: „Mulţumesc comunităţii româneşti. Ne faceţi cinste”
Publicat acum 28 minute
Administraţia Trump a lansat o operaţiune de arestare a imigranţilor la New Orleans
Publicat acum 45 minute
Mesajul lui Robert Cazanciuc de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Publicat acum 52 minute
Jurnalistul Liviu Mihaiu a zis cu cine votează la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close