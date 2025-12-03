Hidrocentrala Surduc-Siriu, proiect strategic blocat: Ar putea livra 150GWh în sistem, energie curată românească

Sebastian Burduja afirmă că, în cei doi ani de mandat, a refăcut împreună cu secretarul de stat Mircea Mechet și cu Ministerul Mediului de atunci toate documentațiile necesare pentru obținerea acordurilor de mediu pentru proiectele Hidroelectrica.

Potrivit fostului ministru, aceste investiții, pentru care Statul Român a alocat miliarde de euro, erau blocate de ani de zile în birocrație și contestate de câteva ONG-uri de mediu, precum Greenpeace, Bankwatch și Declic. „Am fost amenințat, jignit și hărțuit pentru aceste proiecte”, a declarat el.

Iată mesajul integral:

„România, țara Meșterului Manole. Timp de doi ani, cât am fost ministru la energie, am refăcut împreună cu Mircea Mechet și Ministerul Mediului toate documentațiile de mediu pentru hidrocentralele aflate în lucru.

Cele pentru care am fost amenințat, jignit și hărțuit de 2-3 ONG-uri de mediu: Greenpeace, Bankwatch și Declic. Cele în care Statul Român a investit miliarde de euro, cele care sunt aproape gata și cele care de zeci de ani zăceau blocate în birocrație și incompetență.

Am stat zile în șir cu echipele tehnice. Studii de mii de pagini. Hidroelectrica a refăcut tot, de la zero. Am depus documentațiile și am parcurs șirul nesfârșit de pași birocratici.

Din păcate pentru noi toți și pentru unele dintre aceste obiecte de interes național, nu am mai apucat ultimul pas - emiterea acordului de mediu nou. S-au schimbat miniștrii și…acum o luăm de la capăt.

Hidrocentrala Surduc-Siriu e 85% gata. Ar putea livra 150GWh în sistem, energie curată românească. Ce face actualul ministru al mediului? Fără niciun temei juridic, cere reluarea procesului de la zero! Sunt siderat. I-am adresat o interpelare parlamentară pe subiect. Aștept lămuriri și le voi publica.

Așa nu se mai poate. Nu avem suficientă energie produsă în România, depindem de importuri scumpe și ne faultăm singuri! Legea spune clar: Surduc-Siriu e obiectiv strategic național, asumat inclusiv în programul de guvernare. Ajunge!”

