Data publicării: 13:46 28 Oct 2025

EXCLUSIV Parc solar din Arad, blocat de un ONG obscur. Motivul? Păsările
Autor: Anca Murgoci

pasare pexels-pixabay-416179 sursa foto: pexels-pixabay
 

Ce mai fac ONG-urile? Blochează.

Sebastian Burduja, membru în Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților, a luat cuvântul la Energy Forum Ediția a XIV-a: România, de la independență energetică la blackout, eveniment organizat de DC Media Group.

Referindu-se la blocaje, Sebastian Burduja a zis: „Poate doar din partea unor ONG-uri. De exemplu, există un proiect mare în județul Arad, un parc solar, care a fost blocat ani de zile de un ONG obscur, pe motiv că ar deranja păsările și că acestea nu ar mai putea ateriza.

Vorbim despre cel mai mare parc solar din Europa, de 1.000 de megawați, energie verde, curată. Problema păsărilor a întârziat proiectul, dar se pare că între timp s-a rezolvat, după multă perseverență. La o asemenea investiție, era păcat să nu se găsească o soluție”, a zis Sebastian Burduja în cadrul evenimentului organizat de DC Media Group. 

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Burduja: Nu apreciez „idioții utili” care fac jocul Moscovei! / Succesorii mei să apese pedala de accelerație privind stocarea! 

