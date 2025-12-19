Controversă cu Afacerea bumacului. Ponta: Faptul că Miruță plătește din banii publici de la Buget o datorie privată e ilegal

„Ca ministru al Economiei, în ședința de Guvern din această săptămână, am făcut un gest firesc pentru o Românie care se vrea respectată: Am adus o piesă importantă de legislație la nivelul anului 2025 și am scos de sub preș o datorie istorică”, a zis Radu Miruță.

Ministrul Economiei se referă la Afacerea bumbacului. El se laudă că „În 1992 s-a dat în România un mare tun: așa-numita Afacere a bumbacului. Unii au tras țepe și s-au îmbogățit, iar statul român a rămas și bun de plată, și cu o rușine diplomatică pe termen lung. Timp de 33 de ani, decidenții au împins această mizerie sub preș. Astăzi, am scos-o la lumină”.

Doar că... așa cum am scris deja, nu a ținut nimeni nimic ascuns.

„Radu Miruță plătește din banii publici de la Buget o datorie privată este ilegal și oricum total nejustificat”

L-am contactat pe Victor Ponta, fost premier, pentru a-l întreba dacă putem vorbi despre un act de eroism din partea ministrului USR.

Victor Ponta ne-a zis că „faptul că domnul Radu Miruță plătește din banii publici de la Buget o datorie privată este ilegal și oricum total nejustificat”.

„Este o datorie privată a unor firme intrate în faliment către o firmă privată din SUA! Faptul că domnul Radu Miruță plătește din banii publici de la Buget o datorie privată este ilegal și oricum total nejustificat. Nu există nicio decizie a unei instanțe de judecată în acest sens, așa cum ar fi normal! Ar trebui ca cei de la Curtea de Conturi să îl pună pe Miruță să plătească din buzunarul lui acești bani!”, ne-a zis Victor Ponta.

Potrivit ministrului, timp de 33 de ani această problemă ar fi fost „împinsă sub preș”, iar actuala conducere a Ministerului Economiei ar fi „scos-o la lumină”. De fapt este doar o cronologie care pur și simplu s-a finalizat sub mandatul său. Citiți continuarea aici - https://www.dcnews.ro/o-datorie-ascunsa-de-33-ani-radu-miruta-isi-atribuie-o-victorie-care-nu-i-a-lui-ministrul-usr-un-fals-erou_1025150.html