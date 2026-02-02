Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video

Partidul Social Democrat a trasat relansarea economică drept o linie roșie pentru viitorul României și i-a transmis premierului Ilie Bolojan că pachetele pentru administrație și economie trebuie aprobate împreună pentru a fi eficiente. În acest context care a generat tensiuni între partidele aflate la guvernare, Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei, a explicat, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, care ar fi cele mai bune măsuri care ar trebui luate în acest sens.

„E o întreagă polemică între PSD și Bolojan, cred că și cu USR, și spun unii că dacă nu se vine și cu măsuri de relansare economică. Haideți să vorbim puțin de relansarea economică. Se poate să crească economia fără alte măsuri?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Cel mai bun program de stimulare, de relansare a economiei, e reducerea de taxe“, a spus Claudiu Năsui.

„Păi abia le-au crescut, cum să le reducă?“, a spus, ironic, Răzvan Dumitrescu.

„Dacă ne uităm ce vor ei să facă, e să facă același lucru care s-a făcut în România de mulți ani. Au crescut cheltuielile, s-au văitat că e deficitul mare, au justificat creșterea taxelor prin deficitul mare, după care începe să scadă deficitul, iar ei cresc din nou cheltuielile. Măsurile lor de relansare economică astea sunt: noi scheme de ajutor de stat, noi redistribuiri etc.“, a spus Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui (USR): E o demență!

Claudiu Năsui a venit și cu exemple de măsuri care ar conduce la debirocratizare, la o diminuare a presiunii de pe economie, iar în același timp la o creștere a încasărilor la bugetul de stat.

„Ce ați face dumneavoastră în momentul ăsta, pentru că mărirea de taxe s-a produs și nimeni nu o să fie convins că, după ce le-ai mărit, în viitorul exercițiu bugetar trebuie să le scazi?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Ar trebui reduse taxele. Eu și o parte din colegii de la USR, care credem în zona aceasta mai liberală, o să venim cu un pachet. Fără să ne atingem de nivelul de taxare, ar putea să se facă deducerea imediată a cheltuielilor. Acum, dacă achiziționezi o mașină pe firmă și costă 20.000 de euro, nu poți deduce 20.000 de euro, ci 4.000 de euro anual, timp de cinci ani.

În Anglia, se numește full expensing, practic deducerea cheltuielilor imediat. Pe partea contabilă faci ce vrei tu, dar fiscal poți să-ți deduci 20.000 de euro în primul an. Îți încurajează foarte mult investițiile, pentru că nu trebuie să faci birocrație, nu trebuie să mergi cu un dosar la Ministerul Economiei etc. Ești profitabil, poți să faci acel lucru și îți deduci din baza impozabilă. Automat, companiile care sunt pe pierdere nu beneficiază, dar beneficiază cei profitabili care fac investiții aici. Acest lucru se face deja în Regatul Unit al Marii Britanii și are un mare succes.

În al doilea rând e vorba de schimbarea modului de impozitare al câștigurilor pe bursă. Noi avem un sistem unic în lume pe impozitarea pe bursă. E o demență! Eu zic să facem un regim special pentru investițiile în bursă. Să fie 10% impozit pe venit, dar să fie nu pe câștiguri, ci pe banii pe care îi retragi din contul de investiții. Dacă investești 1.000 de lei și ai făcut 3.000 de lei, când retragi 1.000 de lei, să nu te coste nimic, dar când retragi peste 1.000 de lei, atunci să începi să plătești impozitul pe venit.

Oricum, cu banii pe care îi ai într-un cont de investiții nu poți să îi cheltui decât pentru acele investiții. Deci, oricum, dacă vrei să îi folosești, trebuie să îi scoți. În momentul în care îi scoți peste cât ai investit, să înceapă să fie taxabili. Asta ar încuraja mai mult investițiile în bursă și ar elimina birocrația care e acum cu declarația unică. Eu cred că și Statul Român ar scoate mai mulți bani decât cu impozitul ăsta mic“, a spus Claudiu Năsui.

„Dar de ce nu le vin ideile astea?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu, adăugând că „ei vorbesc în fiecare zi de debirocratizare“.

„Ei zic asta, dar uitați-vă ce au făcut. Cum recunoști un escroc? Zice una, face alta! Ei zic de debirocratizare, dar cu capitalul social doar debirocratizare nu a fost, ci a fost mai multă bicrocrație. Cu înăsprirea regulilor privind împrumutul acționar, la fel, a fost numai birocrație“, a mai zis Claudiu Năsui.