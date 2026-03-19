€ 5.0959
|
$ 4.4420
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.4420
 
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Data actualizării: 14:10 19 Mar 2026 | Data publicării: 14:07 19 Mar 2026

Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Autor: Alexandra Curtache

Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală

Primăria Sectorului 4 lansează un program pilot de curățenie periodică, care va deveni permanent și va asigura igienizarea străzilor la cel mult 14 zile.

Potrivit unui comunicat transmis de autorități, programul pilot va completa acțiunile de curățenie de primăvară aflate deja în desfășurare și presupune intervenții regulate, la intervale de maximum 14 zile.

Începând de luni, în prima etapă, echipele de intervenție vor acționa zilnic în zone diferite ale sectorului. Această perioadă este considerată fază de testare, în care instituțiile implicate vor urmări eficiența programului și vor ajusta modul de lucru.

În proiect sunt implicate operatorul de salubritate, compania Totul Verde și Direcția Mobilitate Urbană, care își vor calibra traseele, resursele și timpii de intervenție. După finalizarea etapei pilot, programul va deveni permanent.

Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală

Colaborare cu cetățenii pentru eficiența intervențiilor

Autoritățile locale subliniază că succesul proiectului depinde și de implicarea locuitorilor. Cu o zi înainte de intervenție, cetățenii vor fi notificați prin mesaje scrise plasate pe parbrizele autoturismelor și prin aplicațiile informatice ale primăriei.

Oamenilor li se va solicita relocarea temporară a mașinilor personale, pentru câteva ore, astfel încât echipele de curățenie să aibă acces complet în zonele vizate.

Citește și: Campanie de curățenie în Sectorul 4: Peste 60% dintre gropi au fost reparate

Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală

Declarația lui Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă că inițiativa se bazează pe colaborarea dintre administrație și comunitate.

„Am dovedit deja că, atunci când lucrăm împreună, orice inițiativă a Sectorului 4 poate deveni realitate. Sunt convins că și de data aceasta, întreaga comunitate se va alătura acestui proiect, pentru că, în fond, este vorba despre mediul în care trăim, iar curățenia permanentă nu reprezintă un deziderat, ci normalitatea cu care suntem obișnuiți, aici, la noi acasă, în Sectorul 4”, a declarat edilul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sectorul 4
Daniel Băluță
campanie curățenie Sectorul 4
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
"Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați
Publicat acum 20 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 22 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 24 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 33 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 30 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close