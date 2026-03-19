Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală

Potrivit unui comunicat transmis de autorități, programul pilot va completa acțiunile de curățenie de primăvară aflate deja în desfășurare și presupune intervenții regulate, la intervale de maximum 14 zile.

Începând de luni, în prima etapă, echipele de intervenție vor acționa zilnic în zone diferite ale sectorului. Această perioadă este considerată fază de testare, în care instituțiile implicate vor urmări eficiența programului și vor ajusta modul de lucru.

În proiect sunt implicate operatorul de salubritate, compania Totul Verde și Direcția Mobilitate Urbană, care își vor calibra traseele, resursele și timpii de intervenție. După finalizarea etapei pilot, programul va deveni permanent.

Colaborare cu cetățenii pentru eficiența intervențiilor

Autoritățile locale subliniază că succesul proiectului depinde și de implicarea locuitorilor. Cu o zi înainte de intervenție, cetățenii vor fi notificați prin mesaje scrise plasate pe parbrizele autoturismelor și prin aplicațiile informatice ale primăriei.

Oamenilor li se va solicita relocarea temporară a mașinilor personale, pentru câteva ore, astfel încât echipele de curățenie să aibă acces complet în zonele vizate.

Declarația lui Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă că inițiativa se bazează pe colaborarea dintre administrație și comunitate.

„Am dovedit deja că, atunci când lucrăm împreună, orice inițiativă a Sectorului 4 poate deveni realitate. Sunt convins că și de data aceasta, întreaga comunitate se va alătura acestui proiect, pentru că, în fond, este vorba despre mediul în care trăim, iar curățenia permanentă nu reprezintă un deziderat, ci normalitatea cu care suntem obișnuiți, aici, la noi acasă, în Sectorul 4”, a declarat edilul.