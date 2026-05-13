€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri Cu banii primiți din PNRR, România finanțează deficitul bugetului de stat. Șoc la Bruxelles, după răspunsul MIPE: Cum așa?
Data publicării: 13 Mai 2026

EXCLUSIV Cu banii primiți din PNRR, România finanțează deficitul bugetului de stat. Șoc la Bruxelles, după răspunsul MIPE: Cum așa?
Autor: D.C.

Bruxelles Imagine cu Bruxelles, steag Europa. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Un răspuns oficial al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene ridică mari semne de întrebare cu privire la banii pe care România îi primește din PNRR.

PNNR are o alocare totală de peste 21 de miliarde de euro, din care peste 13,5 miliarde de euro sunt alocați pentru asistența financiară nerambursabilă, restul fiind asistență financiară rambursabilă. Conform unui răspuns pentru europarlamentul ECR Georgiana Teodorescu, România a primit, în total, 10,7 miliarde de euro, din care 6,4 miliarde de euro nerambursabili, restul rambursabili. Pentru două jaloane pe energie, România a pierdut 53 de milioane de euro, fiind considerat că nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. 

Termen limită pentru modifcări aduse PNRR, 31 mai 2026

La cererea de plată numărul 3, nu mai puțin de șase jaloane au fost suspendate. Ultimele două cereri de plată, 5 și 6, se vor transmite în a doua jumătate a anului 2026, cererea de plată finală având ca termen maxim de transmitere data de 30.09.2026. Pentru ultimele trei cereri de plată, România ar trebui să încaseze 6,48 de miliarde de euro, bani nerambursabili. Termenul limită pentru modificarea planurilor naționale de redresare este 31 mai 2026: ”Pentru solicitările primite după această dată, Comisia nu garatează finalizarea evaluării în timp util” arată răspunsul primit de europarlamentara ECR, de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

Prefinanțarea primită de România, pentru PNRR, finanțează deficitul bugetului de stat. Răspunsul MIPE, șoc pentru europarlamentara Georgiana Teodorescu: Cum adică?

Sumele încasate de România, din PNRR, ca prefinanțare, finanțează deficitul bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice guvernamentale

Un aspect interesant din răspunsul MIPE ridică mari semne de întrebare. ”Sumele care au fost încasate de România, ca și prefinanțare (...) sunt folosite pentru a alimenta contul în valută deschis de Ministerul Finanțelor la Banca Națională. Disponibilizarea sumelor se va efectua în rate, în urma îndeplinirii, la nivel satisfăcător a jaloanelor și țintelor, iar sumele împrumutului disponibile în contul în valută deschis la Banca Națională se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale de către Ministerul Finanțelor”. Cu privire la această parte a răspunsului MIPE, europarlamentara Georgiana Teodorescu ridică o problemă cheie: ”Cum adică? Noi ne împrumutăm ca să finanțăm deficitul?”. Aceasta a completat: ”Adică noi am închis mine și termocentrale ca să aibă guvernele bani să simuleze scăderea deficitului bugetar pe care tot ele le-au cauzat? Ideea de PNRR era construcție si dezvoltare, nu de împrumutat bani pentru finanțarea deficitului bugetar, bani pe care generația următoare să îi plătească peste 30 de ani”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

georgiana teodorescu
ECR
partidul aur
pnrr
deficit 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
De ce înfometarea distruge mușchii și cum putem „păcăli” celulele grase pentru a slăbi? Dr. Doru Negru: „Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat”
Publicat acum 18 minute
Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”
Publicat acum 22 minute
Traian Băsescu: România trebuie să păstreze „chiar și cu unele concesii” parteneriatul cu SUA
Publicat acum 40 minute
Atac rusesc cu drone în Cernăuți: Cele mai lungi alerte aeriene de la începutul războiului
Publicat acum 45 minute
Mașinile electrice din București primesc peste 200 de stații noi de încărcare. Unde vor fi montate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 24 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 14 ore si 37 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Cu banii primiți din PNRR, România finanțează deficitul bugetului de stat. Șoc la Bruxelles, după răspunsul MIPE: Cum așa?
Publicat acum 13 ore si 33 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 6 ore si 21 minute
Lună Nouă în Taur, 16 mai. Patru zodii își pot schimba viața
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close