DC NEWS | MIZA ZILEI. Principala concluzie aşteptată după Summit-ul B9. E.S. Ovidiu Dranga explică de ce ar fi un succes remarcabil pentru România
Data publicării: 12 Mai 2026

EXCLUSIV DC NEWS | MIZA ZILEI. Principala concluzie aşteptată după Summit-ul B9. E.S. Ovidiu Dranga explică de ce ar fi un succes remarcabil pentru România
Autor: Florin Răvdan

harta europa, rusia bani romania . Foto: Pixabay

Summit-ul B9 de la Bucureşti are o principală concluzie aşteptată în lumea diplomatică. Dacă se va întâmpla, pentru România ar fi un succes remarcabil.

E.S. Ovidiu Dranga a explicat ce concluzii sper să aibă Summit-ul B9 de la Bucureşti, coprezidat de preşedintele României, Nicuşor Dan, şi de preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. 

"Eu aştept lărgirea formatului, în primul rând. Asta ar arăta, în primul rând, că B9 este o iniţiativă vie, atractivă şi relevantă. Nu ştiu dacă cu întreg grupul nordic, dar măcar cu Finlanda. Sigur, ar fi extraordinar să se lărgească formatul cu întregul grup nordic. Este clar că există un interes. Eu sper ca acest lucru să se întâmple", a declarat E.S. Ovidiu Dranga.

Cum a apărut formatul summitului B9. Ambasadorul Dranga, informații de culise: Trebuie să recunoaștem, ideea a fost a americanilor

Succes pentru România

Conform acestuia, dacă lărgirea formatului B9 va avea loc, pentru România va fi un succes remarcabil. 

"Dacă se întâmplă, eu aş trece în România şi în dreptul tuturor statelor ale formatului B9 un succes remarcabil. Poate chiar un punct de cotitură pentru diplomaţia noastră, pentru că ar fi rezultatul unor acumulări, rezultatul unor eforturi tenace şi perseverente în direcţia ridicării flancului estic la rang de prioritate absolută pentru NATO. Cel puţin pentru NATO, dar şi pentru UE. Un flanc estic mai solid, mai puternic, înseamnă un factor puternic de descurajare pentru agresiunea rusă", a declarat E.S. Ovidiu Dranga la interviurile DC News. 

Summit-ul Bucureşti B9 va fi găzduit la Palatul Cotroceni pe 13 mai. Pe lângă Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki, vor participa Mark Rutte, secretarul general NATO, dar şi alţi preşedinţi şi lideri europeni de pe flancul estic şi nu numai. 

Astfel, vor fi prezenţi şi: 

* preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda;

* preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

* preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

* preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics;

* Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

* preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

* prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

* preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

* subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

* ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pal Jonson;

* ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

* secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Arnason;

* reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov;

* ambasadorul Ungariei în România, Kissne Hlatki Katalin.

