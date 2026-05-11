Trump intensifică presiunea militară asupra Cubei. Operațiuni aeriene și navale lângă insulă
Data publicării: 11 Mai 2026

Trump intensifică presiunea militară asupra Cubei. Operațiuni aeriene și navale lângă insulă
Autor: Tiberiu Vasile

aeronave avioane de lupta f-16 Sursa foto: Agerpres

Statele Unite au intensificat operațiunile militare în apropierea Cubei, după mobilizarea a zeci de aeronave și drone pentru supravegherea punctelor strategice ale regimului comunist.

Administrația condusă de Donald Trump a crescut semnificativ activitatea militară în apropierea Cuba, după mobilizarea unui număr important de aeronave și drone folosite pentru supravegherea zonelor strategice ale insulei. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Washingtonul a trimis în regiune cel puțin 25 de aparate de zbor aparținând US Navy și US Air Force.

Mișcarea confirmă strategia dură adoptată de Casa Albă față de regimul de la Havana, într-un moment în care relațiile dintre cele două state traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

Operațiuni de spionaj și supraveghere în jurul Cubei

Date analizate de platforme de monitorizare aeriană și surse militare citate de CNN arată că, din 4 februarie 2026, Statele Unite au desfășurat constant zboruri de recunoaștere în apropierea apelor teritoriale cubaneze.

În centrul acestor operațiuni se află două puncte considerate esențiale pentru conducerea cubaneză: Havana și Santiago de Cuba. Prima este centrul politic al țării, iar cea de-a doua reprezintă un punct logistic și economic major pentru regimul comunist.

Sursele americane spun că Pentagonul utilizează atât avioane cu echipaj uman, cât și drone moderne capabile să monitorizeze infrastructura strategică a insulei și mișcările structurilor de securitate cubaneze.

Platforme precum FlightRadar24 indică o schimbare clară față de începutul anului. Dacă înainte astfel de misiuni aveau loc rar și discret, acum prezența militară americană în apropierea Cubei a devenit aproape permanentă.

Presiune economică și militară asupra Cubei pentru caderea regimului

Noua ofensivă este văzută ca parte a strategiei promovate de administrația Trump în al doilea mandat prezidențial. Casa Albă încearcă să slăbească regimul cubanez printr-o combinație de sancțiuni economice, presiune diplomatică și supraveghere militară continuă.

Potrivit analiștilor, Washingtonul urmărește limitarea resurselor financiare ale guvernului cubanez și pregătirea terenului pentru o eventuală schimbare politică pe insulă.

Secretarul de Stat Marco Rubio, cunoscut pentru pozițiile sale dure împotriva autorităților de la Havana, a declarat recent că actualul context este „inacceptabil” pentru securitatea Statelor Unite. Oficialul american a transmis că Washingtonul dorește o schimbare profundă a echilibrului politic din zona Caraibelor.

Reacția Havanei, așteptată cu atenție

Până acum, autoritățile cubaneze nu au oferit un răspuns oficial amplu privind intensificarea acestor misiuni de supraveghere. Totuși, prezența constantă a dronelor și aeronavelor americane în apropierea insulei este privită ca un mesaj direct transmis de administrația Donald Trump către regimul de la Havana.

În acest context, tensiunile dintre Statele Unite și Cuba continuă să crească, iar operațiunile aeriene și navale desfășurate în regiune alimentează tot mai multe speculații privind căderea vechiului regim socialist, conform CNN.

