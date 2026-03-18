Tensiuni SUA–Cuba, după un blackout național: Președintele promite „rezistență de neînvins” în fața unei intervenții americane

Tensiuni SUA–Cuba cresc vizibil după un blackout național, iar declarațiile liderilor politici de la Havana și Washington alimentează un climat deja fragil. Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a transmis deja un avertisment ferm. Acesta spune că orice tentativă a Statelor Unite de a interveni în țară va fi întâmpinată cu o „rezistență de neînvins”.

Tensiuni SUA–Cuba pe fondul crizei energetice

Ieșirea liderului cubanez vine într-un moment sensibil. După o pană majoră de curent care a paralizat insula, autoritățile au început treptat să restabilească alimentarea cu electricitate în anumite regiuni. Milioane de oameni au fost afectați de acest blackout național, considerat unul dintre cele mai grave episoade din ultimii ani.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Diaz-Canel a reluat criticile la adresa Washingtonului:

"Administrațiile americane succesive au căutat să izoleze Cuba timp de mai bine de șase decenii.

Numai așa se poate explica războiul economic aprig, care este aplicat ca pedeapsă colectivă împotriva întregului popor.

În fața celui mai rău scenariu, Cuba are o certitudine: orice agresor extern se va ciocni de o rezistență inexpugnabilă"

Tot el a acuzat SUA că profită „în mod scandalos” de vulnerabilitățile economice ale insulei.

Amenințări din partea Washingtonului

Contextul s-a tensionat și mai mult după declarațiile repetate ale lui Donald Trump. Președintele american a sugerat că Washingtonul ar putea acționa în Cuba într-un viitor apropiat.

„Vom face ceva (în Cuba) foarte curând”, a spus acesta, după ce anterior afirmase că ar putea face „orice dorește” în raport cu insula.

În același registru, secretarul de stat Marco Rubio a vorbit despre nevoia unei schimbări politice la Havana. Potrivit acestuia, conducerea actuală nu reușește să gestioneze problemele economice, iar soluția ar fi înlocuirea liderilor.

Economia, lovită puternic după restricțiile SUA

Criza actuală are și o componentă economică majoră. Cuba a fost afectată serios după ce Statele Unite au limitat aprovizionarea cu petrol, lăsând sistemul energetic, deja învechit, fără resursa principală de funcționare.

Efectele s-au văzut imediat. Blackout național a blocat activitatea în mare parte din țară. Oamenii au ajuns să gătească la lumânare, școlile și-au redus programul, iar competițiile sportive au fost amânate. În unele zone, gunoaiele s-au adunat pe străzi din lipsa combustibilului pentru utilaje.

Până marți după-amiază, electricitatea fusese restabilită pentru aproximativ 55% dintre locuitorii din Havana și din alte regiuni vestice și central-estice.

Deși penele de curent nu sunt o noutate pentru cubanezi, amploarea acestui episod a fost fără precedent.

Reacția populației

Pe fondul acestor evoluții, oamenii de rând privesc cu teamă situația. Incertitudinea legată de intențiile SUA amplifică anxietatea în societate.

"Noi nu suntem pregătiți pentru un război. Vreau ca Trump să înțeleagă și să ne lase în pace", a spus Marianela Alvarez, locuitoare din Havana.

Luis Enrique Garcia speră, totuși, într-o soluție diplomatică, înainte ca lucrurile să escaladeze. Nu toți sunt însă optimiști. Amed Echenique își exprimă neîncrederea:

"Nu am încredere într-un dialog cu Trump. Nu am încredere în Trump ca persoană, chiar și cu puținele lucruri pe care le știu despre el. Și acesta este un lucru care nu-mi dă speranță"

Discuții discrete între cele două părți

În acest context tensionat, au existat și contacte diplomatice. Vinerea trecută, Diaz-Canel a confirmat că oficiali cubanezi au discutat cu reprezentanți americani: "pentru a identifica problemele bilaterale care necesită o soluție"

Deși Washingtonul menționase anterior aceste discuții, confirmarea de la Havana a venit abia acum.

Situația rămâne volatilă. Între presiuni economice, declarații dure și un blackout național care a afectat întreaga țară, tensiunile SUA–Cuba par departe de a se calma, potrivit CNN.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump afirmă că SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei“

