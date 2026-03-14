Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Internațional Proteste în Cuba. Oamenii au devastat un birou al Partidului Comunist, exasperați de căderile de curent și lipsa alimentelor
Data publicării: 21:01 14 Mar 2026

Proteste în Cuba. Oamenii au devastat un birou al Partidului Comunist, exasperați de căderile de curent și lipsa alimentelor
Autor: Bogdan Bolojan

proteste in cuba

Sâmbătă dimineață, un grup de protestatari anti-guvernamentali a atacat un birou al Partidului Comunist din centrul Cubei, într-o ieșire rară de disidență publică declanșată de penele de curent, agravate de blocajul petrolier impus de Statele Unite.

Inițial, adunarea împotriva penelor de curent și a penuriei de alimente părea să decurgă pașnic în orașul Moron, vineri seara. În primele ore ale dimineții de sâmbătă, situația a degenerat, potrivit ziarului local Invasor.

Videoclipurile publicate pe rețelele sociale arătau un incendiu de mari dimensiuni și persoane aruncând pietre prin ferestrele clădirii, în timp ce vocile mulțimii strigau „libertate”. Reuters a verificat locația unui videoclip, confirmând că evenimentul a avut loc în Moron, un oraș situat pe coasta de nord a Cubei, la aproximativ 400 de kilometri est de Havana, aproape de stațiunea turistică Cayo Coco. Deși verificările au confirmat că incidentul este recent, data exactă nu a putut fi stabilită.

„Ceea ce a început inițial pașnic, după un schimb cu autoritățile locale, s-a transformat în acte de vandalism împotriva sediului Comitetului Municipal al Partidului”, a declarat ziarul Invasor.

„Un grup mai mic de persoane a aruncat cu pietre în clădire și a dat foc pe stradă folosind mobilier din zona de recepție”, a adăugat sursa.

Alte ținte și reacția autorităților

Potrivit raportului, protestatarii violenți au vizat și alte instituții de stat din zonă, inclusiv o farmacie și o piață guvernamentală.

„Imaginea care circulă arată scena protestului, dar este important ca publicul să știe adevărul: nimeni nu a fost rănit de focuri de armă”, a declarat Vanguardia de Cuba pe platforma X.

„Manipularea media urmărește să răspândească frica și confuzia în rândul poporului nostru. Să nu cădem pradă provocărilor”, a adăugat sursa.

Mass-media de stat a mai transmis că poliția a reținut cinci persoane, iar un participant aflat sub influența alcoolului, care a căzut, era tratat pentru răni în spital.

Contextul protestelor recente

În ultimele zile, mai multe grupuri mici de locuitori din Havana au bătut în oale pentru a protesta împotriva penelor de curent prelungite.

Luni, studenții au organizat un sit-in pe treptele Universității din Havana, după ce guvernul a suspendat prezența la cursuri, invocând blocada petrolieră a SUA. Lipsa combustibilului a afectat grav transportul public, făcând dificil, dacă nu imposibil, ca profesorii și studenții să participe la cursuri.

Orașul Moron fusese deja scena unor proteste semnificative în timpul revoltelor anti-guvernamentale din 11 iulie 2021, cele mai mari de la revoluția lui Fidel Castro din 1959.

Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 28 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 31 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 43 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 52 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 0 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 41 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 31 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 48 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
