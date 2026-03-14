Proteste în Cuba. Oamenii au devastat un birou al Partidului Comunist, exasperați de căderile de curent și lipsa alimentelor

Inițial, adunarea împotriva penelor de curent și a penuriei de alimente părea să decurgă pașnic în orașul Moron, vineri seara. În primele ore ale dimineții de sâmbătă, situația a degenerat, potrivit ziarului local Invasor.

Videoclipurile publicate pe rețelele sociale arătau un incendiu de mari dimensiuni și persoane aruncând pietre prin ferestrele clădirii, în timp ce vocile mulțimii strigau „libertate”. Reuters a verificat locația unui videoclip, confirmând că evenimentul a avut loc în Moron, un oraș situat pe coasta de nord a Cubei, la aproximativ 400 de kilometri est de Havana, aproape de stațiunea turistică Cayo Coco. Deși verificările au confirmat că incidentul este recent, data exactă nu a putut fi stabilită.

„Ceea ce a început inițial pașnic, după un schimb cu autoritățile locale, s-a transformat în acte de vandalism împotriva sediului Comitetului Municipal al Partidului”, a declarat ziarul Invasor.

„Un grup mai mic de persoane a aruncat cu pietre în clădire și a dat foc pe stradă folosind mobilier din zona de recepție”, a adăugat sursa.

Alte ținte și reacția autorităților

Potrivit raportului, protestatarii violenți au vizat și alte instituții de stat din zonă, inclusiv o farmacie și o piață guvernamentală.

„Imaginea care circulă arată scena protestului, dar este important ca publicul să știe adevărul: nimeni nu a fost rănit de focuri de armă”, a declarat Vanguardia de Cuba pe platforma X.

„Manipularea media urmărește să răspândească frica și confuzia în rândul poporului nostru. Să nu cădem pradă provocărilor”, a adăugat sursa.

Mass-media de stat a mai transmis că poliția a reținut cinci persoane, iar un participant aflat sub influența alcoolului, care a căzut, era tratat pentru răni în spital.

Contextul protestelor recente

În ultimele zile, mai multe grupuri mici de locuitori din Havana au bătut în oale pentru a protesta împotriva penelor de curent prelungite.

Luni, studenții au organizat un sit-in pe treptele Universității din Havana, după ce guvernul a suspendat prezența la cursuri, invocând blocada petrolieră a SUA. Lipsa combustibilului a afectat grav transportul public, făcând dificil, dacă nu imposibil, ca profesorii și studenții să participe la cursuri.

Orașul Moron fusese deja scena unor proteste semnificative în timpul revoltelor anti-guvernamentale din 11 iulie 2021, cele mai mari de la revoluția lui Fidel Castro din 1959.