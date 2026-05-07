Cannes 2026. Lista completă a filmelor care luptă pentru Palme d’Or

"Bitter Christmas", de Pedro Almodovar. A şaptea selecţie pentru cineastul spaniol pe Croazetă, cu un film despre anxietatea paginii albe şi pericolele autoficţiunii.

"Parallel Stories", de Asghar Farhadi. Vizat de interdicţia de a filma în ţara sa natală, cineastul iranian a reunit o constelaţie de staruri franceze (Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Pierre Niney) pentru a spune povestea mai multor destine care se intersectează.

"La Vie d'une femme", de Charline Bourgeois-Tacquet. Actriţa Lea Drucker interpretează un medic chirurg, şefă de secţie şi cu o viaţă aglomerată, a cărei rutină zilnică se schimbă dramatic după întâlnirea cu o scriitoare.

"La Bola Negra", de Javier Calvo şi Javier Ambrosi. Povestea a trei gay din trei epoci diferite în Spania, cu Glenn Close şi Penelope Cruz în distribuţie, prezentată de autorii serialului TV "La Mesias".

"Coward", de Lukas Dhont. Film despre Primul Război Mondial, realizat cu o imagine ce se inspiră din fotografiile color ale epocii.

"The Dreamed Adventure", de Valeska Grisebach. Povestea unei femei care locuieşte în regiunea frontalieră dintre Grecia, Bulgaria şi Turcia şi care ajunge într-o lume turbulentă şi periculoasă.

"Sudden", de Ryusuke Hamaguchi. După succesul mondial obţinut cu "Drive My Car", cineastul japonez revine cu un film realizat în Franţa, cu Virginie Efira în rolul unei directoare de azil care se împrieteneşte cu o regizoare niponă.

"L'Inconnue", de Arthur Harari. Scenaristul filmului "Anatomie d'une chute", recompensat cu Palme d'Or în 2023, ecranizează banda desenată scrisă alături de fratele său, despre un bărbat care se trezeşte în corpul unei necunoscute misterioase. Cu actorii Lea Seydoux şi Niels Schneider în distribuţie.

"Garance", de Jeanne Herry. Cineasta franceză o aduce pe marile ecrane pe Adele Exarchopoulos în rolul unei tinere actriţe alcoolice, a cărei existenţă seamănă cu un mare haos festiv şi distructiv.

"Sheep in the Box", de Hirokazu Kore-eda. Premiat cu Palme d'Or în 2018 pentru "Shoplifters", regizorul japonez prezintă de această dată un film despre un cuplu care primeşte un robot umanoid identic cu fiul lor decedat.

"Hope", de Na Hong-jin. Cu Michael Fassbender şi Alicia Vikander în rolurile principale, acesta este un film de gen despre un oraş portuar confruntat cu evenimente inexplicabile.

"Nagi Notes", de Koji Fukada. Un lungmetraj despre Japonia rurală şi întâlnirea dintre două suflete solitare.

"Gentle Monster", de Marie Kreutzer. Regizoarea austriacă o prezintă pe Lea Seydoux în rolul unei femei care se confruntă cu dezvăluirea bruscă a unei faţete monstruoase a soţului ei.

"Notre Salut", de Emmanuel Marre. Regizorul spune povestea unuia dintre strămoşii lui, care a încercat să-şi croiască un drum în structurile regimului colaboraţionist de la Vichy.

"Fjord", de Cristian Mungiu. Premiat cu Palme d'Or în 2007 pentru filmul "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", cineastul român a filmat de această dată o poveste în Norvegia, cu Renate Reinsve şi Sebastian Stan în rolurile principale, despre apariţia unui conflict între două familii într-un sat izolat.

"Histoires de la Nuit", de Lea Mysius. Adaptare a romanului omonim scris de Laurent Mauvignier, cu Bastien Bouillon, Monica Bellucci şi Hafsia Herzi în distribuţie.

"Moulin", de Laszlo Nemes. Regizorul apreciatului film "Son of Saul" revine la Cannes cu un lungmetraj biografic despre viaţa lui Jean Moulin, membru al Rezistenţei franceze, interpretat de Gilles Lellouche.

"Fatherland", de Pawel Pawlikowski. Regizorul polonez prezintă un lungmetraj turnat în alb negru despre revenirea scriitorului Thomas Mann în Germania în 1949, la 16 ani după ce fugise din ţară din cauza nazismului.

"The Man I Love", de Ira Sachs. Un regizor renumit din New York trăieşte la sfârşitul anilor 1980 ultimele sale clipe de viaţă după ce a contractat maladia SIDA. Protagonistul este actorul Rami Malek, premiat cu Oscar pentru interpretarea lui Freddie Mercury în "Bohemian Rhapsody".

"The Beloved", de Rodrigo Sorogoyen. Regizorul filmului "As Bestas" şi creatorul serialului TV "Los Anos Nuevos" este prezent pentru prima dată în competiţie cu un lungmetraj despre un regizor creativ, interpretat de Javier Bardem, care se reîntâlneşte cu fiica sa, actriţă, pe platoul de filmare.

"Minotaur", de Andrey Zvyagintsev. Cineastul rus aflat în exil, un obişnuit al Festivalului de la Cannes, unde a fost premiat de trei ori, prezintă un film realizat în Letonia despre războiul care afectează viaţa de zi cu zi a burgheziei ruse.

"Paper Tiger", de James Gray. Adăugat în ultimul moment în competiţie, această peliculă marchează revenirea regizorului american la filmul poliţist, cu Adam Driver şi Scarlett Johansson în rolurile principale.