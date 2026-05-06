Capitalele europene în care sunt tratați pasagerii infectați cu hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius
Data publicării: 15:34 06 Mai 2026

Capitalele europene în care sunt tratați pasagerii infectați cu hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius
Autor: Doinița Manic

imagine cu medici în spital Trei pasageri cu hantavirus se află acum în două capitale europene. Sursa foto: Freepik

Pasagerii infectați cu hantavirus pe nava de croazieră MV Hondiuseste sunt tratați acum în capitale europeane.

Virusul mortal de pe nava de croazieră MV Hondius a ajuns în Europa. Un pacient infectat cu hantavirus, pasager al vasului, este tratat într-o capitală europeană.

Pasagerul este tratat într-un spital din Zurich, Elveția, iar Ministerul Sănătății din Elveția a confirmat cazul și a declarat că Spitalul Universitar din Zurich este „pregătit să gestioneze astfel de cazuri, este capabil să îngrijească pacientul și să garanteze siguranța personalului și a tuturor pacienților”, scrie Express.

Alți doi pasageri, evacuați în Olanda

O altă persoană care se afla pe navă a fost evacuată în Olanda, precum și un membru britanic al echipajului. Evacuarea înseamnă că nava își poate continua acum călătoria de trei zile spre Insulele Canare.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a declarat că „în acest stadiu, riscul general pentru sănătatea publică rămâne scăzut”.

„OMS continuă să colaboreze cu operatorii navei pentru a monitoriza îndeaproape sănătatea pasagerilor și a echipajului, colaborând cu țările pentru a sprijini monitorizarea medicală adecvată și evacuarea, acolo unde este necesar.

Monitorizarea și urmărirea pasagerilor aflați la bord și a celor care au debarcat deja au fost inițiate în colaborare cu operatorii navei și autoritățile naționale de sănătate. În această etapă, riscul general pentru sănătatea publică rămâne scăzut”, a mai acesta.

Un pasager olandez a murit la bordul navei pe 11 aprilie. Pe 27 aprilie, și soția pasagerului a murit, iar autoritățile au confirmat o variantă de hantavirus. Pe 2 mai, a murit un pasager german, dar cauza nu a fost încă confirmată.

