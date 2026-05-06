Cireșe la preț de aur. Cât plătesc românii pentru primul fruct al verii

În piețe, un kilogram de cireșe ajunge chiar și la 100 de lei, un preț care transformă fructul de sezon într-un produs de lux pentru mulți clienți.

Cei mai mulți cumpărători se opresc, analizează prețul și pleacă mai departe, însă există și persoane care cumpără mici cantități doar din poftă, ceea ce îi ajută pe comercianți să își vândă marfa chiar și la tarife ridicate.

Cireșe de import, prețuri ridicate și cerere impulsivă

Primele cireșe din acest an nu provin din livezile românești, deoarece producția locală este întârziată de vremea instabilă din ultimele săptămâni. Temperaturile scăzute și variațiile climatice au afectat coacerea fructelor, ceea ce a dus la o lipsă temporară pe piață.

În acest context, cireșele importate din Grecia au devenit singura opțiune disponibilă în piețe, iar costurile de transport, import și cererea ridicată din startul sezonului contribuie la prețurile mari.

De ce sunt atât de scumpe cireșele la început de sezon?

Prețul ridicat de început de sezon este influențat de mai mulți factori. Oferta este redusă, deoarece producția locală nu a intrat încă pe piață, iar importurile sunt limitate și mai scumpe. În plus, fructele timpurii sunt considerate produse premium, ceea ce crește și mai mult valoarea lor comercială.

În piețe, acest tip de produs este cumpărat mai ales din impuls, ceea ce menține cererea ridicată chiar și la prețuri de 80 până la 100 de lei kilogramul.

Comercianții mizează pe clienții care cumpără „de poftă”

Vânzătorii spun că, deși prețul este mare, există cumpărători dispuși să plătească pentru o cantitate mică de cireșe proaspete.

Mulți clienți nu cumpără un kilogram întreg. Iau doar câteva sute de grame, suficient cât să își satisfacă pofta de început de sezon.

Cât vor costa cireșele românești?

Producătorii locali estimează că cireșele românești vor ajunge în piețe în următoarele săptămâni, în funcție de evoluția vremii. Odată cu apariția producției interne, prețurile ar urma să scadă semnificativ.

Specialiștii din piață spun că cireșele românești ar putea fi vândute la un preț cuprins între 25 și 30 de lei pe kilogram, de aproape trei ori mai mic decât fructele de import din acest început de sezon.

Diferența de preț între început de sezon și vârful producției

Diferența dintre cireșele de import și cele locale reflectă dinamica obișnuită a pieței. La început de sezon, oferta este limitată, iar cererea este mare, ceea ce duce la prețuri ridicate.

Pe măsură ce producția românească intră pe piață, oferta crește, iar prețurile tind să scadă.

Pentru mulți cumpărători, primele cireșe rămân un produs de început de sezon, cumpărat mai degrabă ocazional, până la apariția variantelor locale mai ieftine.

Beneficiile consumului de cireșe

Cireșele sunt o sursă importantă de nutrienți. Conțin antioxidanți care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și pot sprijini sistemul imunitar.

Au un conținut ridicat de vitamina C, utilă pentru susținerea imunității și pentru menținerea sănătății pielii.

Cireșele sunt bogate în fibre, care ajută digestia și contribuie la reglarea tranzitului intestinal.

De asemenea, pot susține un somn mai bun datorită conținutului natural de melatonină.

Pentru mulți consumatori, cireșele rămân un fruct de sezon asociat atât cu plăcerea gustului, cât și cu beneficiile pentru sănătate, chiar dacă la început de sezon prețurile le fac greu accesibile.