€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Stiri Trump amenință să șteargă Iranul de pe fața Pământului. Ultimele informații din Strâmtoarea Ormuz: Nava Maersk merge mai departe sub escortă americană
Data actualizării: 10:00 05 Mai 2026 | Data publicării: 09:40 05 Mai 2026

Trump amenință să șteargă Iranul de pe fața Pământului. Ultimele informații din Strâmtoarea Ormuz: Nava Maersk merge mai departe sub escortă americană
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou Iranul, dacă autoritățile de la Teheran atacă nave americane în Strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, luni, că „va şterge Iranul de pe faţa Pământului” dacă republica islamică atacă nave americane în Strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic, informează EFE.

Preşedintele a lansat acest avertisment în timpul unui interviu telefonic cu Fox News, după cum a relatat în direct corespondentul postului de televiziune în Israel, Trey Yingst.

„Avem mai multe arme şi muniţii de o calitate mult mai bună decât înainte”, a avertizat Trump, care a susţinut că operaţiunea americană din Strâmtoarea Ormuz este „una dintre cele mai mari manevre militare întreprinse vreodată".

Republicanul a mai declarat că Iranul a devenit „mult mai maleabil” pe parcursul negocierilor de pace.

Trump a anunţat duminică lansarea unei operaţiuni de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a blocat-o ca represalii pentru război.

Comandamentul Central al SUA a raportat luni că a facilitat trecerea a două nave comerciale prin strâmtoare şi a distrus şase ambarcaţiuni rapide iraniene care au încercat să o obstrucţioneze.

O navă a companiei Maersk, escortată de SUA

Gigantul danez al transportului de mărfuri Maersk a anunţat marţi că una dintre navele sale, Alliance Fairfax, sub pavilion american, a părăsit Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.

„Alliance Fairfax, o navă care transporta autovehicule şi se află sub pavilion american, exploatată de Farrell Lines Inc., filială a transportatorului american Maersk Line Limited (MLL), a traversat Strâmtoarea Ormuz şi a părăsit Golful Persic pe 4 mai”, a precizat Maersk într-un comunicat transmis AFP.

„Tranzitul s-a derulat fără incidente şi toţi membrii echipajului sunt teferi şi nevătămaţi”, a precizat armatorul. Nava a fost „însoţită de mijloace militare americane”.

Nava „se afla în Golful Persic la moment în care ostilităţile între SUA şi Iran au izbucnit în februarie şi nu a putut pleca din cauza preocupărilor persistente în materie de securitate”, a explicat sursa citată.

Iranul reacționează la „Proiectul Libertate” al lui Trump

Pe de altă parte, ministrul de iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat Statele Unite cu privire la abordarea militară a crizei referitoare la blocarea Strâmtorii Ormuz.

„Proiectul Libertate este Proiectul Impas”, a scris Araghchi pe X marţi dimineaţă, referindu-se la iniţiativa lui Trump de a pune capăt blocadei acestei importante căi navigabile printr-o operaţiune denumită „Project Freedom” (Proiectul Libertate). „Evenimentele din Ormuz arată cu claritate că nu există o soluţie militară la o criză politică", a scris Araghchi.

Şi Iranul are interesul să-şi exporte petrolul prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, persistă disputa cu privire la navele cărora ar trebui să li se permită să treacă prin strâmtoare şi cine ar trebui să o controleze.

„Pe măsură ce discuţiile progresează datorită efortului generos al Pakistanului, SUA ar trebui să fie precaute să nu fie trase înapoi în mlaştină de răuvoitori. La fel ar trebui să facă şi Emiratele Arabe Unite”, a spus Araghchi.

În 7 aprilie, Trump a ameninţat că „o întreagă civilizaţie” va pieri dacă Iranul nu va ajunge la un acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului, însă, câteva ore mai târziu, Washingtonul a acceptat un armistiţiu de două săptămâni, aminteşte agenţia de presă spaniolă, scrie Agerpres.

Citește și: Răspunsul SUA la planul de pace al Iranului în 14 puncte, analizat la Teheran

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
iran
donald trump
sua
strâmtoarea Ormuz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
PSD, ședință fulger înaintea votului. Grindeanu ar putea demisiona dacă moțiunea pică
Publicat acum 4 minute
Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației
Publicat acum 17 minute
„Ilie Bolojan, dacă rezistă acestui test, capătă forță chiar și în fața președintelui”, spune analistul Cătălin Done
Publicat acum 24 minute
Alertă alimentară: Lot de salată de hering retras de la raft, din Penny
Publicat acum 26 minute
România primește trenuri cu hidrogen din Germania. Când intră în circulație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Guvernul a intrat în ședință de urgență, înainte de votul pe moțiunea de cenzură din Parlament. Ce OUG s-au dat
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026. Deciziile luate de partide
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Horoscop 5 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Cum arată satul din Spania unde primești o casă gratuită și un loc de muncă. Condițiile de aplicare / Video
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close