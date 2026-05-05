Trump amenință să șteargă Iranul de pe fața Pământului. Ultimele informații din Strâmtoarea Ormuz: Nava Maersk merge mai departe sub escortă americană

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, luni, că „va şterge Iranul de pe faţa Pământului” dacă republica islamică atacă nave americane în Strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic, informează EFE.

Preşedintele a lansat acest avertisment în timpul unui interviu telefonic cu Fox News, după cum a relatat în direct corespondentul postului de televiziune în Israel, Trey Yingst.

„Avem mai multe arme şi muniţii de o calitate mult mai bună decât înainte”, a avertizat Trump, care a susţinut că operaţiunea americană din Strâmtoarea Ormuz este „una dintre cele mai mari manevre militare întreprinse vreodată".

Republicanul a mai declarat că Iranul a devenit „mult mai maleabil” pe parcursul negocierilor de pace.

Trump a anunţat duminică lansarea unei operaţiuni de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a blocat-o ca represalii pentru război.

Comandamentul Central al SUA a raportat luni că a facilitat trecerea a două nave comerciale prin strâmtoare şi a distrus şase ambarcaţiuni rapide iraniene care au încercat să o obstrucţioneze.

O navă a companiei Maersk, escortată de SUA

Gigantul danez al transportului de mărfuri Maersk a anunţat marţi că una dintre navele sale, Alliance Fairfax, sub pavilion american, a părăsit Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.

„Alliance Fairfax, o navă care transporta autovehicule şi se află sub pavilion american, exploatată de Farrell Lines Inc., filială a transportatorului american Maersk Line Limited (MLL), a traversat Strâmtoarea Ormuz şi a părăsit Golful Persic pe 4 mai”, a precizat Maersk într-un comunicat transmis AFP.

„Tranzitul s-a derulat fără incidente şi toţi membrii echipajului sunt teferi şi nevătămaţi”, a precizat armatorul. Nava a fost „însoţită de mijloace militare americane”.

Nava „se afla în Golful Persic la moment în care ostilităţile între SUA şi Iran au izbucnit în februarie şi nu a putut pleca din cauza preocupărilor persistente în materie de securitate”, a explicat sursa citată.

Iranul reacționează la „Proiectul Libertate” al lui Trump

Pe de altă parte, ministrul de iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat Statele Unite cu privire la abordarea militară a crizei referitoare la blocarea Strâmtorii Ormuz.

„Proiectul Libertate este Proiectul Impas”, a scris Araghchi pe X marţi dimineaţă, referindu-se la iniţiativa lui Trump de a pune capăt blocadei acestei importante căi navigabile printr-o operaţiune denumită „Project Freedom” (Proiectul Libertate). „Evenimentele din Ormuz arată cu claritate că nu există o soluţie militară la o criză politică", a scris Araghchi.

Şi Iranul are interesul să-şi exporte petrolul prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, persistă disputa cu privire la navele cărora ar trebui să li se permită să treacă prin strâmtoare şi cine ar trebui să o controleze.

„Pe măsură ce discuţiile progresează datorită efortului generos al Pakistanului, SUA ar trebui să fie precaute să nu fie trase înapoi în mlaştină de răuvoitori. La fel ar trebui să facă şi Emiratele Arabe Unite”, a spus Araghchi.

În 7 aprilie, Trump a ameninţat că „o întreagă civilizaţie” va pieri dacă Iranul nu va ajunge la un acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului, însă, câteva ore mai târziu, Washingtonul a acceptat un armistiţiu de două săptămâni, aminteşte agenţia de presă spaniolă, scrie Agerpres.

