Donald Trump, înainte ca ultimatumul pentru Iran să expire: „O întreagă civilizație va muri”

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, pentru a nu fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla.

Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE?

Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de șantaj, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a transmis președintele american, pe rețeaua Truth Social.

Negocieri fără rezultat. Ultimatumul expiră curând

Mesajul lui Donald Trump vine în contextul încercărilor de negociere între părțile americană, iraniană și a mediatorilor internaționali pentru a ajunge la încheierea unui armistițiu.

Totodată, declarațiile apar și în contextul prelungirii ultimatumului dat Iranului de către președintele american, valabil până marți, ora 20:00 (miercuri, ora 03:00 a României), acesta solicitând redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În cazul în care Teheranul nu acceptă condițiile americane, Trump a amenințat că SUA vor ataca până când iranienii „nu vor mai avea nicio centrală electrică şi niciun pod în picioare”.