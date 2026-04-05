Donald Trump prelungește din nou ultimatumul pentru Iran: Mesaj criptic pe rețeaua sa
Data actualizării: 21:00 05 Apr 2026 | Data publicării: 20:48 05 Apr 2026

Donald Trump prelungește din nou ultimatumul pentru Iran: Mesaj criptic pe rețeaua sa
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump pare că a amânat, din nou, duminică, ultimatumul adresat Iranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, potrivit celui mai recent mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social.

Preşedintele american Donald Trump pare că a amânat, din nou, duminică, ultimatumul adresat Iranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, termen pe care l-a prelungit acum cu încă 24 de ore, până „marţi, ora 20:00”, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), potrivit unui scurt mesaj pe platforma sa Truth Social, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Marţi, 8:00 P.M, Ora Estului”, a scris el sec în mesaj, fără a adăuga alte detalii.

Trump, multiple mesaje de amenințare împotriva Iranului

Într-un interviu acordat puţin mai devreme publicaţiei Wall Street Journal, Trump a ameninţat din nou Iranul cu lovituri devastatoare asupra podurilor şi infrastructurii sale energetice dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Dacă ei nu fac ceva până marţi seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică şi niciun pod în picioare”, a susţinut preşedintele american, în al doilea interviu dat duminică. În primul interviu, la postul Fox News, el a ameninţat încă o dată Iranul că „va vedea poduri şi centrale electrice prăbuşindu-se în toată ţara”, deşi a susţinut că „negocieri se desfăşoară chiar acum” şi că „există şanse bune de a ajunge mâine la un acord” cu Teheranul.

Mai devreme duminică, într-un mesaj violent publicat tot pe reţeaua sa de socializare Truth Social, Trump a amenințat regimul de la Teheran.

Reacția Iranului la amenințările SUA

După toate aceste mesaje de ameninţare, preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, l-a avertizat pe preşedintele american că întreaga regiune „va arde” ca urmare a acţiunilor sale.

„Acţiunile dumneavoastră necugetate duc Statele Unite într-un adevărat infern pentru fiecare familie şi întreaga noastră regiune va arde pentru că insistaţi să urmaţi ordinele lui Netanyahu”, a scris pe reţeaua de socializare X preşedintele parlamentului iranian, menţionându-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Singura soluţie reală constă în respectarea drepturilor poporului iranian şi încetarea acestui joc periculos”, a adăugat Ghalibaf.

Rusia „sfătuiește” SUA

La rândul său, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut Statelor Unite „să renunţe la limbajul ultimatumurilor”, pentru a facilita „revenirea la negocieri”, mesaj transmis după o discuţie telefonică avută cu omologul său iranian Abbas Araghchi.

După unul dintre ultimatumurile precedente ale lui Trump, Iranul a răspuns că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor care au legături cu „inamicii Iranului”, iar dacă preşedintele SUA îşi pune în practică ameninţarea, această strâmtoare va fi închisă complet şi Iranul va lovi instalaţiile energetice regionale, interesele economice americane în regiune şi infrastructurile vitale, aceasta din urmă fiind o referire la uzinele de desalinizare a apei marine.

