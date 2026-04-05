DCNews Stiri Trump se dezlănțuie împotriva Iranului: Mesaj virulent privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Data actualizării: 16:22 05 Apr 2026 | Data publicării: 16:19 05 Apr 2026

Trump se dezlănțuie împotriva Iranului: Mesaj virulent privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Autor: Iulia Horovei

Președintele Donald Trump Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj virulent pe rețeaua sa Truth Social, duminică, 5 aprilie, amenințând regimul de la Teheran.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat duminică Iranul, într-un mesaj violent pe social media plin de insulte, că îi va lovi marţi centralele electrice şi podurile dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, transmite AFP, citat de Agerpres.

Trump amenință dur regimul de la Teheran

În urma ultimatumului de 48 de ore pe care l-a dat sâmbătă Iranului, Trump a scris acum pe reţeaua sa de socializare Truth Social că „marţi va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice şi Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta !!! Deschideţi Nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi ajunge în Iad - VEŢI VEDEA! Slavă lui Allah”.

Multiple avertizări ale președintelui american

El a dat anterior Iranului mai multe ultimatumuri, pe care apoi le-a amânat, motivând că a decis astfel pentru a permite desfăşurarea unor negocieri despre care a susţinut că ar fi fost în derulare, cel mai recent ultimatum al său expirând pe 6 aprilie.

Iranul a negat însă orice negocieri cu Washingtonul, afirmând că ceea ce SUA prezintă ca „negocieri” sunt doar schimburi de mesaje prin intermediari, precum Pakistanul.

După unul dintre ultimatumurile lui Trump, Iranul a răspuns că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru toate navele, cu excepţia celor care au legături cu „inamicii Iranului”, iar dacă preşedintele SUA îşi pune în practică ameninţarea această strâmtoare va fi închisă complet şi Iranul va lovi instalaţiile energetice regionale, interesele economice americane în regiune şi infrastructurile vitale, aceasta din urmă fiind o referire la uzinele de desalinizare a apei marine.

