DCNews Stiri Iranul permite navelor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, dar cu anumite condiții
Data publicării: 15:22 04 Apr 2026

Iranul permite navelor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, dar cu anumite condiții
Autor: Iulia Horovei

stramtoarea ormuz Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres

Autoritățile de la Teheran au autorizat trecerea vaselor care transportă bunuri esențiale prin Strâmtoarea Ormuz, blocată după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

Iranul a autorizat trecerea vaselor cu bunuri esenţiale către porturile sale prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei scrisori citate de agenţia de presă iraniană Tasnim, transmite sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.

Traversarea Strâmtorii Ormuz respectând cerințele iranienilor

Scrisoarea indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autorităţile şi să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menţionat Tasnim.

Pe de altă parte, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci şi care aşteaptă la intrarea în Strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc la transporturilor Abdülkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfăşurare discuţii cu autorităţile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.

Pe de altă parte, Gardienii Revoluţiei iranieni au anunţat că au vizat cu un atac cu dronă în Strâmtoarea Ormuz o navă ce avea legături cu Israelul.

„O dronă a lovit o navă legată de regimul sionist, în Strâmtoarea Ormuz”, vasul luând foc, au indicat forţele navale ale Gardienilor Revoluţiei într-o postare pe X.

Nava a fost identificată ca fiind MSC Ishyka.

