€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri Revizia liftului. Ce presupune și cât de des trebuie făcută
Data publicării: 21 Mai 2026

Revizia liftului. Ce presupune și cât de des trebuie făcută
Autor: Viviana Marsaa

revizie lifta scensor Revizia liftului. Când și cât de des trebuie făcută. Sursa foto: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Revizia generală a unui lift este, pe scurt, o verificare completă prin care se urmărește dacă totul funcționează bine și în siguranță, fiind nevoie de controlul tuturor componentelor importante și de intervenții acolo unde apar uzuri sau probleme, pentru ca acesta să poată fi folosit în condiții normale.

Lifturile au devenit aproape indispensabile în multe clădiri moderne, mai ales acolo unde există mai multe etaje sau flux mare de persoane. Ele funcționează pe baza unor sisteme mecanice și electrice complexe, menite să asigure transportul vertical al persoanelor și mărfurilor în condiții de siguranță - un aspect esențial în utilizarea lor.

Citește și: Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 7 persoane rănite

În funcție de tehnologie, lifturile pot fi acționate prin cabluri și contragreutăți sau prin sisteme hidraulice, fiecare variantă având avantaje specifice în funcție de tipul clădirii și de intensitatea utilizării.

Lifturile sunt dotate cu multiple sisteme de protecție, precum frâne de urgență, senzori de suprasarcină și mecanisme de blocare automată. De asemenea, funcționarea lor depinde de verificări și întrețineri periodice, pentru a preveni defecțiunile și a asigura utilizarea în condiții optime pe termen lung.

Ce presupune revizia generală a unui lift

Revizia generală a unui lift este o operațiune tehnică esențială pentru siguranța și funcționarea corectă a acestuia. Aceasta este realizată periodic pentru a verifica starea tuturor componentelor și include inspectarea sistemelor mecanice, electrice și de siguranță, precum și testarea funcționării în condiții normale și de avarie, pentru a identifica eventualele uzuri sau defecțiuni.

În cadrul acestor verificări, specialiștii analizează elemente precum sistemul de tracțiune, frânele, ușile de acces, comenzile, senzorii de siguranță și mecanismele de oprire de urgență. Scopul este de a preveni incidentele și de a asigura exploatarea ascensorului în condiții optime, conform normelor tehnice în vigoare.

Printre operațiunile efectuate se numără demontarea și verificarea reductorului, curățarea și ungerea lagărelor și a pieselor aflate în mișcare, schimbarea uleiului, verificarea instalației electrice din camera mașinii, puț și cabină, precum și controlul funcționării paracăzătoarelor și a sistemului de tracțiune. Sunt verificate, de asemenea, cablurile, ușile de acces, sistemele de comandă și dispozitivele de siguranță.

Revizia mai cuprinde curățarea ascensorului, verificarea nivelului uleiului, ungerea pieselor supuse frecării, testarea mecanismelor, a sistemelor electrice și de siguranță, precum și a circuitelor hidraulice acolo unde este cazul. Totodată, sunt controlate elementele de fixare, glisierele, tampoanele și limitatoarele de cursă.

În funcție de tipul ascensorului, revizia generală se efectuează periodic, iar în anumite situații este obligatorie înainte de repunerea în funcțiune, după perioade lungi de neutilizare. Lucrările trebuie realizate de personal autorizat, conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lift
revizie
ascensor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Meniul de la cina Putin-Xi Jinping. Președintele rus a plecat supărat din China
Publicat acum 28 minute
Ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan, contestată. Dumitru Costin (BNS): Vom face și noi o intervenție la CCR. Au șobolănit
Publicat acum 45 minute
Maternitatea din România unde tații vor putea să asiste la nașterea copilului
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Gigi Becali, doar cuvinte de laudă pentru președintele Nicușor Dan, după consultări. ”Va fi un premier independent, dar...”
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 14 minute
De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Publicat acum 7 ore si 53 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 7 persoane rănite
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Explozie în Germania. O româncă de 25 de ani, găsită sub dărâmături. Era în prima zi de vacanță
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close