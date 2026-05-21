Revizia liftului. Ce presupune și cât de des trebuie făcută

Lifturile au devenit aproape indispensabile în multe clădiri moderne, mai ales acolo unde există mai multe etaje sau flux mare de persoane. Ele funcționează pe baza unor sisteme mecanice și electrice complexe, menite să asigure transportul vertical al persoanelor și mărfurilor în condiții de siguranță - un aspect esențial în utilizarea lor.

În funcție de tehnologie, lifturile pot fi acționate prin cabluri și contragreutăți sau prin sisteme hidraulice, fiecare variantă având avantaje specifice în funcție de tipul clădirii și de intensitatea utilizării.

Lifturile sunt dotate cu multiple sisteme de protecție, precum frâne de urgență, senzori de suprasarcină și mecanisme de blocare automată. De asemenea, funcționarea lor depinde de verificări și întrețineri periodice, pentru a preveni defecțiunile și a asigura utilizarea în condiții optime pe termen lung.

Ce presupune revizia generală a unui lift

Revizia generală a unui lift este o operațiune tehnică esențială pentru siguranța și funcționarea corectă a acestuia. Aceasta este realizată periodic pentru a verifica starea tuturor componentelor și include inspectarea sistemelor mecanice, electrice și de siguranță, precum și testarea funcționării în condiții normale și de avarie, pentru a identifica eventualele uzuri sau defecțiuni.

În cadrul acestor verificări, specialiștii analizează elemente precum sistemul de tracțiune, frânele, ușile de acces, comenzile, senzorii de siguranță și mecanismele de oprire de urgență. Scopul este de a preveni incidentele și de a asigura exploatarea ascensorului în condiții optime, conform normelor tehnice în vigoare.

Printre operațiunile efectuate se numără demontarea și verificarea reductorului, curățarea și ungerea lagărelor și a pieselor aflate în mișcare, schimbarea uleiului, verificarea instalației electrice din camera mașinii, puț și cabină, precum și controlul funcționării paracăzătoarelor și a sistemului de tracțiune. Sunt verificate, de asemenea, cablurile, ușile de acces, sistemele de comandă și dispozitivele de siguranță.

Revizia mai cuprinde curățarea ascensorului, verificarea nivelului uleiului, ungerea pieselor supuse frecării, testarea mecanismelor, a sistemelor electrice și de siguranță, precum și a circuitelor hidraulice acolo unde este cazul. Totodată, sunt controlate elementele de fixare, glisierele, tampoanele și limitatoarele de cursă.

În funcție de tipul ascensorului, revizia generală se efectuează periodic, iar în anumite situații este obligatorie înainte de repunerea în funcțiune, după perioade lungi de neutilizare. Lucrările trebuie realizate de personal autorizat, conform reglementărilor tehnice în vigoare.