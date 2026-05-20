DCNews Stiri Mircea Badea: Ce lege bună! O susțin. Dacă aprindem lumina, hai să aprindem lumina!
Data publicării: 20 Mai 2026

Mircea Badea: Ce lege bună! O susțin. Dacă aprindem lumina, hai să aprindem lumina!
Autor: Anca Murgoci

Inquam Photos / George Călin
Mircea Badea a comentat proiectul legislativ inițiat de AUR privind obligarea ONG-urilor să își declare sursele de finanțare, proiect care a trecut deja de Senat.

Realizatorul TV a ironizat reacțiile critice apărute privind acest proiectul și a spus că nu înțelege de ce există opoziție față de transparentizarea finanțărilor ONG-urilor.

Senatul a adoptat, luni, o propunere legislativă inițiată de AUR prin care asociațiile, fundațiile și federațiile au obligația depunerii anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală a surselor de finanțare.

În intervenția sa, Mircea Badea a criticat reacțiile venite din zona societății civile și a susținut că transparența nu ar trebui să reprezinte o problemă.

Realizatorul TV a făcut referire și la organizația Funky Citizens. El a zis că nu vede nimic problematic în publicarea surselor de finanțare.

„A fost isterie națională în urma știrii. Domnule, a fost un proiect AUR, domnule! Vă citesc știrea, domnule. Un proiect AUR, domnule, în Parlamentul României care a trecut de Senat, domnule!

„Proiectul AUR care obligă ONG-urile să-și declare donatorii a trecut de Senat cu sprijinul PSD. Ce prevede legea transparenței?”

Proiectul privind transparentizarea banilor ONG-urilor a trecut de Senat. Aceasta vizează obligarea ONG-urilor să declare sursele de finanțare. În contextul unor dezbateri aprinse la nivel național privind rolul societății civile, absolut, și influența fondurilor externe în România.

Conform proiectului de lege, în Ordonanța de Guvern 26/2000, care reglementează activitatea asociațiilor și fundațiilor, se introduce un articol nou care prevede că aceste forme asociative sunt obligate să depună la Fisc declarații anuale cu privire toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice pentru sume mai mari de 5000 RON, și juridice.

Plenul Senatului a fost scena unor dezbateri aprinse pe marginea propunerii care obligă ONG-urile să-și publice toate sursele de finanțare și identitatea donatorilor. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu 75 de voturi pentru, 32 împotrivă, patru abțineri. Deși liberalii au susținut inițial inițiativa AUR prin semnătură în cadrul Comisiei Juridice, PNL s-a răzgândit. Ei, na!

Astfel, din cei 12 parlamentari liberali prezenți în sală, opt au votat împotrivă, în timp ce ceilalți patru s-au abținut. Reprezentanții AUR, SOS și Pace au invocat principiul transparenței. USR a votat împotrivă. USR spune că este scandalos! Ah, scandalos, ca la opt ani distanță după ce Liviu Dragnea cerea același lucru, PSD a putut vota chiar și în comisie, alături de AUR, măsuri împotriva societății civile. Dar de ce sunt... Dar de ce sunt împotriva, adică transparentizarea finanțării ONG-urilor e împotrivă? Dar de ce să... Dar de ce fugem de transparență? Nu „aprindem lumina”? Dacă aprindem lumina, hai dracu' să aprindem lumina! Dar aprindeți lumina! Dar de ce fugem de aprinsul luminii? Ce are? Adică, dar de ce e împotrivă? Dar de ce suferă Funky Citizens. Eu îi susțin pe Funky Citizenți, câștigă mulți bani, dar care-i problema dacă știm de unde vin banii? Da, bine atunci, hai totuși să știm. E scandalos, aoleu! Dar de ce e scandalos? Dar nici nu mă interesează de ce cred ei că e scandalos.

Vreau să mă exprim și un pic prozaic, pot? Mai puțin academic... adică aș spera ca în Camera Deputaților să nu se ezite. Hai că am vrut să zic o vorbă mare sau moale, dar... Deci să nu se ezite totuși, să nu le tremure acum gladiolele și să voteze legea, care e foarte bună! Absolut că trebuie transparență la nivel de ONG-uri, absolut că da! Se prezintă argumentele AUR, argumentele USR, știrea e rotundă. ONG-urile critică obligația de publicare a donatorilor. Ei, lasă atunci, totuși, lasă că e bună la om, e bună transparența. De ce... hai să nu mai fugem de aprinsul luminii. Haide, haide că e foarte bună! Hai să treacă! Când se votează? Hai că acum asta chiar mă interesează. Băi, dar ce lege bună! Eu n-am știut de ea. Dar acum că știu, sunt frenetic și susțin, ca de obicei”, a zis Mircea Badea la emisiunea „În gura presei”.

