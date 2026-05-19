Data publicării: 19 Mai 2026

Procurorii redeschid dosarul profesoarei din Drobeta Turnu Severin care şi-a ucis fiul, iar apoi s-a sinucis. Acuzațiile tatălui
Autor: Loredana Iriciuc

Cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin care și-a ucis fiul de 7 ani și apoi s-a sinucis revine în atenția procurorilor, după ce dosarul a fost inițial închis. Tatăl copilului a reușit să obțină redeschiderea anchetei și spune că tragedia ar fi putut fi evitată dacă instituțiile ar fi intervenit mai ferm.

Procurorii analizează din nou situația și verifică dacă au existat neglijențe în modul în care au acționat autoritățile implicate în protecția copilului.

Bărbatul susține că a sesizat în mod repetat problemele din familie și că a cerut ajutorul instituțiilor responsabile, însă fără rezultate concrete. El afirmă că mama copilului i-ar fi limitat contactul cu fiul său, iar intervențiile autorităților ar fi fost superficiale.

În dosar este menționată următoarea declarație, potrivit Radio Impuls:

„Acesta a arătat că începând cu anul 2021, a sesizat în mod repetat autoritățile de asistență socială cu privire la faptul că mama minorului îi obstrucționează exercitarea dreptului de a menține relații personale cu fiul său, a alarmat succesiv Direcția de Asistenţă Socială (DAS) și Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC), răspunsurile primite au fost marcate de pasivitate, instituțiile limitându-se la a constata că mama nu poate fi găsită sau nu răspunde invitațiilor scrise”.

Ce verifică procurorii în continuare

Anchetatorii reanalizează probele existente și efectuează verificări suplimentare pentru a stabili dacă angajați ai DGASPC Mehedinți sau ai altor instituții au comis neglijențe în serviciu.

Inițial, procurorii au decis că faptele nu întrunesc condițiile pentru abuz în serviciu și au clasat dosarul. Ulterior, soluția a fost contestată, iar ancheta a fost redeschisă, cu confirmarea judecătorului de cameră preliminară.

Tragedia a avut loc în septembrie 2025, când rudele profesoarei au alertat autoritățile după ce nu au mai reușit să ia legătura cu ea. Pompierii au intervenit și au intrat în locuință, unde au găsit trupurile neînsuflețite ale femeii și copilului.

Ancheta continuă pentru a stabili dacă intervenția instituțiilor ar fi putut preveni deznodământul și dacă au existat greșeli în gestionarea cazului de-a lungul anilor.

