O crimă cu un copil român cutremură Spania. David, ucis de cel pe care îl credea prieten. Tatăl său a aflat în timp ce era în biserică

David, băiatul de 12 ani de origine română ucis joi după-amiază în Villanueva de la Canada (Spania), a fost abordat de agresorul său, un tânăr de 23 de ani din localitate. Acesta din urmă avea tulburări psihice. Tragedia a avut loc în toaleta centrului cultural La Despernada.

David mergea la cursuri de limba engleză în acel centru și îl considera „un prieten” pe agresorul care, din cauza stării sale, obișnuia să interacționeze cu copii mai mici decât el.

Prima alertă a fost dată de o agentă a Poliției Naționale aflată în timpul liber. Ea a anunțat serviciile de urgență că există „un copil cu multiple răni într-o toaletă”. Copilul prezenta numeroase răni. A fost lovit, cel mai probabil, cu un cuțit, la nivelul gâtului, toracelui și spatelui, scrie 20min.es.

Minorul ucis, David, care împlinise recent 12 ani, era de origine română. S-a născut în Madrid și locuia împreună cu familia în localitatea apropiată Brunete. Petrecea mult timp în Villanueva de la Canada deoarece era elev la școala Santiago Apostol. Era în clasa a VI-a și juca fotbal la echipa locală.

Agresorul, care a fost deja arestat, era cunoscut de victimă. Minorul ucis „îl considera un prieten”, spun sursele, care zic că agresorul suferea de o tulburare din spectrul autist sau avea probleme psihice. Alt ziar spaniol spune că peruanul Julio suferea de o formă severă de autism (gradul 3, cu un grad de handicap de 70%, potrivit familiei).

Mama lui David a declarat că, de ceva timp, agresorul devenise „obsedat” de fiul ei.

Primarul din Villanueva de la Canada, Luis Manuel Partida Brunete, a spus că ziua de joi a fost „cea mai grea din viața sa ca edil”, deși ocupă funcția de 47 de ani.

Antrenorul lui David: „Era un copil foarte bun”

Vineri dimineață, două verișoare ale victimei au venit să aprindă lumânări la intrarea centrului cultural La Despernada, locul unde a avut loc crima. Angajații primăriei au coborât drapelele instituției în bernă.

La ora 12:00 a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui David, în fața Primăriei din Villanueva de la Canada. La eveniment au participat câteva sute de persoane, printre care mulți elevi, membri ai familiei și prieteni ai copilului.

Oamenii prezinți la momentul de reculegere s-au întrebat pe bună dreptate: „De ce nu era internat într-un spital?” sau „De ce nu era supravegheat permanent, dacă avea o afecțiune psihică?”. Primarul localității a zis că tânărul primea îngrijire medicală pentru problemele sale.

Cei care l-au cunoscut pe David vorbesc despre bunătatea lui și spun că era prieten cu toată lumea. Antrenorul său de fotbal, Quique Fanjul, a spus: „De obicei, despre cei care mor se vorbește doar de bine, dar în cazul lui David este absolut adevărat. Era un copil foarte bun, cu rezultate excelente la școală. Era portar și, când s-au împărțit numerele, i-a cedat tricoul cu numărul 1 unui coleg care și-l dorea. Era un copil deosebit”.

Clubul de fotbal a decretat trei zile de doliu și îi va aduce un omagiu luni

Garda Civilă a confirmat arestarea presupusului autor al atacului. David a fost transportat cu elicopterul la spital, însă a murit din cauza rănilor suferite. Potrivit primelor cercetări, băiatul ieșise de la un curs de engleză și a mers la toaletă. Acolo a fost atacat de un tânăr de 23 de ani, de origine peruană, care l-a înjunghiat de mai multe ori și a fugit.

La scurt timp, suspectul a fost dus de mama sa la spital după ce a ajuns acasă cu sânge pe mâini și haine. Ulterior, el a fost reținut. Există suspiciuni că suspectul, cu ajutorul rudelor, ar fi încercat să construiască o strategie de apărare bazată pe faptul că are probleme psihice mai grave decât se știa. În Spania, uciderea unui minor de către un adult poate fi pedepsită cu închisoare pe viață cu posibilitate de revizuire. Cu toate acestea, lucrurile sunt sensibile ținând cont că familia vrea să arate că și el a fost victima unui episod psihotic.

Tatăl lui David, Gabriel, se afla la biserică, la slujba din Joia Mare, când a primit vestea. Familia mai are încă doi copii, o fetiță mai mică decât David și un bebeluș de doar câteva luni.

Toți cei care îl cunoșteau pe David îl descriu ca „foarte liniștit, un copil de aur”, care nu deranja pe nimeni. De altfel, era singurul din grupul său de prieteni care încercase să îl integreze și pe Julio în gașcă. Criminalul spunea lucruri neplăcute, zic anumite surse: „Când a murit bunica lui, mi-a spus că ar fi preferat să moară el. Uneori umbla cu cuțite și desena lucruri întunecate”.

Julio s-a certat cu prietenii de vârsta lui și a început să își petreacă după-amiezile alături de grupul lui David. Până când, în urmă cu o lună, David i-a spus unui alt băiat: „Vrea să fie iubitul meu sau ceva de genul acesta. A scris inițialele noastre, ‘J și D’, pe pereții primăriei. Mama mi-a spus că nu vrea să mai stau cu el”, a povestit un alt tânăr pentru ABC.

Tânărul reținut „se plânsese că profesorii nu îi acordau atenție și nu îl tratau conform nevoilor sale legate de autism”. Apoi s-a transferat.

„Nu cred că sunt capabil să termin liceul”, ar fi mărturisit. Părea chiar mai tânăr decât era în realitate și obișnuia să mintă în privința vârstei. Spunea că este mai mic.

Una dintre ipotezele investigate este dacă, pe lângă autism, suferea și de un retard cognitiv mai accentuat.

„Se simțea marginalizat, ca și cum ar fi fost victima bullying-ului, dar nu era cazul lui David, care era foarte liniștit și bun și doar a încercat să îl integreze în grupul lui de prieteni. Și uite cum s-a terminat”, a adăugat un alt tânăr apropiat de cei doi, mai scrie ABC.

Acum, anchetatorii caută arma crimei, iar probele prelevate de la locul faptei urmează să fie analizate. Investigația e în desfășurare și vizează stabilirea exactă a circumstanțelor care au dus la tragedie.