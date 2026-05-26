Mojtaba Khamenei, mesaj sfidător la adresa SUA. China, apel către părțile implicate în conflict

Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat marţi, într-o declaraţie scrisă difuzată de televiziunea de stat iraniană, că bazele americane nu mai sunt de acum protejate de ţările din Golf şi că Statele Unite nu vor mai avea un refugiu sigur în regiune, relatează AFP, Reuters și Agerpres.

"Este sigur că nu va exista cale de întoarcere şi că ţările şi teritoriile din regiune nu vor mai servi drept scuturi pentru bazele americane", a declarat Mojtaba Khamenei, care nu a apărut în public de la desemnarea sa la începutul lunii martie.

Statele Unite îşi pierd influenţa în regiune, "îndepărtându-se tot mai mult de vechiul lor statut în fiecare zi", a adăugat el în acest mesaj publicat cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Adha.

CITEȘTE ȘI - Trump vrea extinderea Acordurilor Abraham, iar Iranul este pe listă. De ce ar fi o victorie diplomatică de proporții

Mojtaba Khamenei, mesaj sfidător la adresa SUA. China face apel la respectarea armistițiului

Pe de altă parte, China a cerut marţi "părţilor implicate" să respecte armistiţiul în vigoare după ce Statele Unite au anunţat atacuri împotriva unor baze de lansare a rachetelor din sudul Iranului, în pofida negocierilor de pace în curs.

"Cerem părţilor implicate să îşi respecte angajamentele privind armistiţiul, să îşi rezolve disensiunile pe cale paşnică şi să continue să caute o soluţie prin dialog şi negocieri care să ţină cont de preocupările legitime ale tuturor părţilor", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, într-o conferinţă de presă.