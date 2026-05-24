Bunia, epicentrul noii epidemii de Ebola. Sistemul medical e sub presiune

Boala se răspândește rapid în regiune. Conform ultimelor date ale autorităților congoleze, au fost raportate 204 decese „probabile” și 867 de cazuri „suspecte”.

Bunia are aproximativ 693.000 de locuitori, iar o parte dintre ei nu acceptă existența focarului.

Negare și neîncredere în comunitate

„În comunitate, în special în rândul sectoarelor mai puțin educate ale societății, mulți nu cred pe deplin în asta. Profund atașată tradițiilor și religiei, o parte a populației crede că totul este o invenție”, a deplâns Ezadri.

Jean Mari Ezadri, coordonator adjunct al societății civile din Bunia, spune că neîncrederea afectează direct eforturile de combatere a bolii.

Tensiunile au degenerat joi, când protestatari au incendiat mai multe corturi de la Spitalul General de Referință din Rwampara, după ce familia unui tânăr decedat ar fi fost împiedicată să îi ridice trupul pentru înmormântare.

„Calmul a revenit”, a afirmat liderul societății civile locale.

Pacienți „evadați”, securitate întărită

Ministrul comunicațiilor din RDC, Patrick Muyaya, a confirmat că șase pacienți care au fugit dintr-un centru medical au fost găsiți și primesc tratament.

„Măsurile de securitate au fost consolidate pentru a garanta continuitatea îngrijirii și siguranța personalului medical”, a declarat oficialul.

Asistentul medical Jules Bagira spune că numărul mare de cazuri depășește capacitatea sistemului local.

„De la declararea focarului la Kinshasa, am primit multe cazuri. Acordăm asistență unui număr între zece și 16 persoane pe zi. Este prea mult”, a apreciat Bagira pentru EFE.

El avertizează că lipsa resurselor pune presiune pe echipele medicale.

„Cu acest număr de cazuri, suntem îngrijorați de capacitatea noastră, care este foarte limitată. Vom solicita înființarea de centre de recepție suplimentare”, a continuat lucrătorul medical. Totuși, Bagira a dat asigurări că „îngrijirea este oferită eficient” cu „materialele necesare” care permit „tratarea simptomelor precum febra, slăbiciunea și diareea”.

Lipsa informării în rândul populației

Medicii spun că răspândirea virusului este alimentată și de lipsa de informare privind măsurile de prevenție.

Autoritățile locale, liderii comunitari, poliția și armata au decis intensificarea campaniilor de informare pentru a limita răspândirea virusului Ebola Bundibugyo, o tulpină cu mortalitate estimată între 30% și 50%, pentru care nu există vaccin autorizat sau tratament specific, potrivit OMS.

„Ne concentrăm pe această comunicare de masă în toate zonele cu trafic intens: taxiuri, autobuze, școli, biserici, universități (...). Cei care înțeleg, fără frică sau neîncredere, implementează mai ușor măsurile”, a explicat Ezadri.

Probleme în sistemul sanitar

Personalul medical reclamă lipsa echipamentelor de protecție.

Ezadri a povestit că, în discuțiile cu Ordinul Național al Asistenților Medicali din RDC, cadrele medicale au semnalat lipsuri importante.

„Ei susțin că sunt expuși deoarece impermeabilele, mănușile și ghetele promise încă întârzie să ajungă, chiar dacă trebuie să continue să lucreze. De asemenea, au deplâns distribuirea și alocarea lentă a acestor echipamente”, a adăugat el.

Pe lângă epidemie, regiunea se confruntă cu prezența grupărilor armate, inclusiv Forțele Democratice Aliate (ADF) și Codeco.

Provincia Ituri, aflată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud, este bogată în resurse minerale, iar exploatarea aurului alimentează conflictele. Potrivit ONU, violențele au dus la peste 273.000 de persoane strămutate intern.

Apel la măsuri suplimentare

Ezadri solicită transferul cazurilor confirmate din zonele miniere către centre mai sigure din Bunia și extinderea campaniilor de informare în mine.

„Grupările armate”, a avertizat el, „pot apărea în orice moment. Sunt imprevizibile și atacă sporadic”.