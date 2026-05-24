€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Bunia, epicentrul noii epidemii de Ebola. Sistemul medical e sub presiune
Data publicării: 24 Mai 2026

Bunia, epicentrul noii epidemii de Ebola. Sistemul medical e sub presiune
Autor: Loredana Iriciuc

CDC avertizează Ebola se poate extinde în 10 state din Africa Bunia, epicentrul noii epidemii de Ebola. Sistemul medical e sub presiune / FOTO: magnific.com @user7350813
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Orașul Bunia, capitala provinciei Ituri din estul Republicii Democratice Congo, se află în centrul unei noi epidemii de Ebola declarate pe 15 mai. Situația este agravată de lipsa resurselor medicale, tensiuni sociale, conflicte armate și neîncrederea unei părți a populației, potrivit relatărilor EFE.

Boala se răspândește rapid în regiune. Conform ultimelor date ale autorităților congoleze, au fost raportate 204 decese „probabile” și 867 de cazuri „suspecte”.

Bunia are aproximativ 693.000 de locuitori, iar o parte dintre ei nu acceptă existența focarului.

Negare și neîncredere în comunitate

„În comunitate, în special în rândul sectoarelor mai puțin educate ale societății, mulți nu cred pe deplin în asta. Profund atașată tradițiilor și religiei, o parte a populației crede că totul este o invenție”, a deplâns Ezadri.

Jean Mari Ezadri, coordonator adjunct al societății civile din Bunia, spune că neîncrederea afectează direct eforturile de combatere a bolii.

Tensiunile au degenerat joi, când protestatari au incendiat mai multe corturi de la Spitalul General de Referință din Rwampara, după ce familia unui tânăr decedat ar fi fost împiedicată să îi ridice trupul pentru înmormântare.

„Calmul a revenit”, a afirmat liderul societății civile locale.

VEZI ȘI: Mulțimea furioasă dă foc corturilor unui spital pentru Ebola: „Nu înțeleg! Cred că e o invenție a străinilor, că nu există” / VIDEO

Pacienți „evadați”, securitate întărită

Ministrul comunicațiilor din RDC, Patrick Muyaya, a confirmat că șase pacienți care au fugit dintr-un centru medical au fost găsiți și primesc tratament.

„Măsurile de securitate au fost consolidate pentru a garanta continuitatea îngrijirii și siguranța personalului medical”, a declarat oficialul.

Asistentul medical Jules Bagira spune că numărul mare de cazuri depășește capacitatea sistemului local.

„De la declararea focarului la Kinshasa, am primit multe cazuri. Acordăm asistență unui număr între zece și 16 persoane pe zi. Este prea mult”, a apreciat Bagira pentru EFE.

El avertizează că lipsa resurselor pune presiune pe echipele medicale.

„Cu acest număr de cazuri, suntem îngrijorați de capacitatea noastră, care este foarte limitată. Vom solicita înființarea de centre de recepție suplimentare”, a continuat lucrătorul medical. Totuși, Bagira a dat asigurări că „îngrijirea este oferită eficient” cu „materialele necesare” care permit „tratarea simptomelor precum febra, slăbiciunea și diareea”.

CITEȘTE ȘI: Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus

Lipsa informării în rândul populației

Medicii spun că răspândirea virusului este alimentată și de lipsa de informare privind măsurile de prevenție.

„De la declararea focarului la Kinshasa, am primit multe cazuri. Acordăm asistență unui număr între zece și 16 persoane pe zi. Este prea mult”, a apreciat Bagira pentru EFE.

Autoritățile locale, liderii comunitari, poliția și armata au decis intensificarea campaniilor de informare pentru a limita răspândirea virusului Ebola Bundibugyo, o tulpină cu mortalitate estimată între 30% și 50%, pentru care nu există vaccin autorizat sau tratament specific, potrivit OMS.

„Ne concentrăm pe această comunicare de masă în toate zonele cu trafic intens: taxiuri, autobuze, școli, biserici, universități (...). Cei care înțeleg, fără frică sau neîncredere, implementează mai ușor măsurile”, a explicat Ezadri.

Probleme în sistemul sanitar

Personalul medical reclamă lipsa echipamentelor de protecție.

Ezadri a povestit că, în discuțiile cu Ordinul Național al Asistenților Medicali din RDC, cadrele medicale au semnalat lipsuri importante.

„Ei susțin că sunt expuși deoarece impermeabilele, mănușile și ghetele promise încă întârzie să ajungă, chiar dacă trebuie să continue să lucreze. De asemenea, au deplâns distribuirea și alocarea lentă a acestor echipamente”, a adăugat el.

Pe lângă epidemie, regiunea se confruntă cu prezența grupărilor armate, inclusiv Forțele Democratice Aliate (ADF) și Codeco.

Provincia Ituri, aflată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud, este bogată în resurse minerale, iar exploatarea aurului alimentează conflictele. Potrivit ONU, violențele au dus la peste 273.000 de persoane strămutate intern.

VEZI ȘI: OMS, decizie de urgență: Vaccinurile experimentale intră în discuție pentru Ebola

Apel la măsuri suplimentare

Ezadri solicită transferul cazurilor confirmate din zonele miniere către centre mai sigure din Bunia și extinderea campaniilor de informare în mine.

„Grupările armate”, a avertizat el, „pot apărea în orice moment. Sunt imprevizibile și atacă sporadic”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ebola
congo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Bunia, epicentrul noii epidemii de Ebola. Sistemul medical e sub presiune
Publicat acum 42 minute
Studiu: Creșterea nivelului mării pune milioane de oameni în pericol de inundații
Publicat acum 47 minute
Nicuşor Dan, mesaj pentru Cristian Mungiu după premiul Palme D'Or cu Fjord. Lucrul preferat al preşedintelui la filmele lui Mungiu
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cătălin Predoiu felicită MAI după concertul Max Korzh și marile evenimente din țară
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Frază cheie în ”Strategia europeană pentru SMR-uri”, explicație pentru poziția lui Bolojan contra Doicești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 9 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Update: Anunţul lui Marco Rubio/ Deschiderea completă a strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei americane, în draftul de acord dintre SUA şi Iran
Publicat acum 6 ore si 47 minute
Horoscop 24 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 4 minute
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme D'or, a împărțit criticii în două tabere: A stârnit aplauze, scandal și acuzații / VIDEO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close