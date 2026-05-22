Stiri

Data publicării: 22 Mai 2026

Mulțimea furioasă dă foc corturilor unui spital pentru Ebola: „Nu înțeleg! Cred că e o invenție a străinilor, că nu există” / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

O mulțime furioasă a incendiat o parte dintr-un spital aflat în zona centrală a epidemiei de Ebola din estul Republicii Democrate Congo, după ce familia și prietenii unui tânăr despre care se crede că a murit din cauza virusului au fost opriți să îi ia trupul pentru înmormântare.

„Au început să arunce proiectile în spital. Au dat foc inclusiv corturilor folosite ca secții de izolare”, a declarat pentru BBC politicianul local Luc Malembe Malembe, care a asistat la scenele de la Spitalul General Rwampara.

În timpul haosului, poliția a tras focuri de avertisment pentru a dispersa mulțimea.

Înmormântările sigure, măsură în controlul Ebola

Trupurile victimelor Ebola sunt extrem de contagioase, iar autoritățile sunt obligate să asigure înmormântări sigure pentru a preveni răspândirea virusului.

Cadrele medicale de la spitalul Rwampara, situat lângă orașul Bunia din provincia Ituri, zona cu cele mai multe cazuri raportate, au fost plasate sub protecție militară după intervenția poliției.

Un lucrător medical a fost rănit de pietrele aruncate de protestatari înainte de intervenția forțelor de ordine, a transmis un angajat al spitalului pentru AFP.

Victima era o figură cunoscută în comunitate

Bărbatul decedat era o persoană cunoscută local, iar cei afectați de moartea sa nu au înțeles gravitatea bolii.

„Nu înțeleg realitatea acestei boli”, a declarat Jean Claude Mukendi, responsabil de coordonarea răspunsului de securitate în Ituri, pentru Associated Press.

Martori citați de Reuters au spus că tânărul era fotbalist și a jucat pentru mai multe echipe locale. Mama sa a declarat că a crezut că fiul ei a murit de febră tifoidă, nu de Ebola.

Neîncredere și teorii în comunitățile afectate

Potrivit lui Luc Malembe, o parte din populație nu crede în existența virusului.

„Oamenii nu sunt informați sau sensibilizați corect despre ceea ce se întâmplă. Pentru o parte a populației, mai ales în zonele izolate, Ebola este o invenție a străinilor, nu există”, a declarat politicianul. „Cred că ONG-urile și spitalele creează această situație pentru a face bani, iar asta este tragic”.

El a mai spus că două corturi au fost incendiate, împreună cu un trup care urma să fie îngropat.

Reacția autorităților și situația sanitară

Ministrul de externe al Republicii Democrate Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a descris situația drept „foarte îngrijorătoare” pentru comunități.

Ea a spus pentru BBC că reacțiile oamenilor sunt de înțeles în astfel de contexte, mai ales când nu există încredere în informații.

Autoritățile își intensifică intervențiile în zonele afectate pentru a crește siguranța și încrederea populației.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă înmormântări sigure și demne pentru victimele Ebola, realizate de echipe instruite și echipate corespunzător.

Situația epidemiologică din regiune

Șase pacienți erau tratați în corturile instalate pe terenul spitalului, iar în timpul incidentului s-a raportat că aceștia ar fi fugit, însă organizația umanitară Alima a precizat că toți pacienții sunt în siguranță și primesc îngrijiri medicale.

Federația de fotbal a Republicii Democrate Congo a anulat cantonamentul echipei naționale de dinaintea preliminariilor Cupei Mondiale, din cauza epidemiei.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia „urgență de sănătate publică de interes internațional”, dar nu la nivel de pandemie.

Potrivit datelor recente, 177 de persoane au murit în Republica Democrată Congo din aproximativ 750 de cazuri suspecte.

În Uganda, țară vecină, au fost confirmate două cazuri, iar un alt deces este suspectat ca fiind cauzat de virus.

