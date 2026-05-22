Răzvan Lucescu i-a făcut pomana de 40 de zile lui Mircea Lucescu. A ales să dea să mănânce unor nevoiași / foto în articol

Răzvan Lucescu a ales ca, la pomana de 40 de zile a lui Mircea Lucescu, să dea să mănânce copiilor și vârstnicilor la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie”. Acest lucru a fost făcut cunoscut, într-o postare pe Facebook, de către părintele Florin Danu.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie”, familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească.

Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie.

Le mulțumim pentru dragoste, pentru smerenia și pentru exemplul frumos oferit astăzi tuturor.

Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie!“, a scris părintele Florin Danu pe Facebook.