Se încearcă noi negocieri între SUA şi Iran . O echipă din Qatar merge la Teheran

O echipă de negociatori din Qatar a sosit vineri la Teheran, în coordonare cu SUA, pentru a încerca să contribuie la obţinerea unui acord care să pună capăt conflictului cu Iranul şi să rezolve problemele rămase în suspensie, a declarat vineri pentru Reuters o sursă apropiată dosarului.

Doha, care a acţionat ca mediator în războiul din Gaza şi în alte zone de tensiune pe plan internaţional, se abţinuse până acum de la rolul de mediator în războiul din Iran, după ce a fost ţinta unor atacuri cu rachete şi drone iraniene în cursul acestui ultim conflict.

"O echipă de negociatori din Qatar se află vineri la Teheran", a declarat sursa, adăugând că echipa a plecat în coordonare cu SUA şi se află acolo pentru a contribui la "încheierea unui acord final care să pună capăt războiului şi să rezolve problemele aflate în suspensie cu Iranul".

Ministerul de Externe qatarez nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Qatarul, "canal de legătură de încredere" între SUA şi Iran

Deşi Pakistanul a servit ca mediator oficial de la începutul ofensivei americano-israeliene, implicarea Qatarului reflectă rolul său de aliat de lungă durată al SUA în regiune şi "canal de legătură de încredere"între Washington şi Teheran.

Un armistiţiu fragil este în vigoare în războiul declanşat odată cu bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului începute în 28 februarie, iar discuţiile iniţiate pentru a pune capăt conflictului nu au dus la niciun rezultat semnificativ, blocada porturilor iraniene impusă de SUA şi închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz de către Teheran complicând negocierile.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters joi că nu există prea mari progrese, dar că totuşi diferenţele s-au redus în unele privinţe, nu însă şi în ceea ce priveşte îmbogăţirea uraniului de către Iran şi a controlului său asupra strâmtorii.

Secretarul de stat Marco Rubio a remarcat joi unele progrese: "Există semne încurajatoare", a spus el. "Nu vreau să fiu prea optimist... Să vedem ce se va întâmpla în următoarele câteva zile".

Întrebat vineri despre echipa qatareză aflată în Iran, Rubio a declarat presei, în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai NATO din Suedia, că Pakistanul a fost principalul interlocutor în cadrul negocierilor cu Iranul şi că acesta a făcut o "treabă admirabilă".

"Evident, şi alte ţări au interese, pentru că în special ţările din Golf care sunt, ştiţi, în mijlocul tuturor acestor lucruri - au propria lor situaţie. Şi vorbim cu toţi. Aş spune doar că principala ţară cu care am lucrat în toate acestea este Pakistanul şi asta este situaţia şi acum", a afirmat secretarul de stat american.

Angajarea Qatarului intervine în pofida faptului că Iranul a atacat Qatarul cu sute de rachete şi drone, vizându-i infrastructura civilă şi instalaţia vitală de producţie de gaz natural lichefiat (GNL) de la Ras Laffan. Atacul respectiv a distrus aproximativ 17% din capacitatea de export de GNL a Qatarului. Ţara oprise deja producţia de GNL pe 2 martie în urma atacurilor iraniene, scrie Agerpres.

Înainte de război, aproximativ 20 % din comerţul mondial cu GNL tranzita Strâmtoarea Ormuz, provenind în principal din Qatar; închiderea efectivă a strâmtorii de către Iran a blocat practic întreaga sa capacitate de export de GNL.

Qatarul este un aliat important al Statelor Unite şi găzduieşte baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, aminteşte Reuters.